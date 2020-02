Quelques échantillons de la caméra du Xiaomi Mi 10 partagés sur la toile

La série de smartphones phares Mi 10 de Xiaomi devrait être officialisé dans le courant du mois. Les dirigeants de l’entreprise ont commencé à teaser les capacités de la caméra du Mi 10. Le vice-président de Xiaomi et le directeur général de la marque Redmi, Lu Weibing, ont partagé les échantillons de la caméra sur Weibo.

Les échantillons de la caméra montrent les impressionnantes capacités de zoom et une plage de mise au point du Mi 10. Ces images n’ont pas été téléversées en pleine résolution, mais elles montrent une impressionnante plage de zoom.

En outre, Lin Bin et Lei Jun ont également partagé une publication sur Weibo qui révèle que le Mi 10 sera le premier smartphone au monde à être équipé d’un module de RAM LPDDR5. La puce LPDDR5 augmenterait la vitesse d’accès aux données de 50 % et réduirait la consommation d’énergie de 20 %.

Le lancement de la série Xiaomi Mi 10 aura lieu le 7 février. La conférence de l’annonce des Mi 10 et Mi 10 Pro aura lieu le 13 février. Lors de l’annonce du 13 février, la société confirmera la date de mise sur le marché respective des Mi 10 et Mi 10 Pro.

Selon les rumeurs, après l’événement, le Xiaomi Mi 10 Pro sera disponible à la prévente. Le Xiaomi Mi 10 sera quant à lui mis en vente le 14 février. Cela signifie que le smartphone pourra sauter l’étape de précommande après le lancement, et sera directement disponible à l’achat. La première vente du Xiaomi Mi 10 Pro aura lieu le 18 février.

Qu’attendre des spécifications ?

Selon les rumeurs, le Xiaomi Mi 10 serait doté d’un écran AMOLED de 6,57 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il va se vanter d’une charge rapide de 48 W, alors que le Mi 10 Pro va offrir un support à la charge rapide de 65 W. Le Mi 10 aura une batterie d’une capacité d’environ 4 800 mAh, tandis que le Mi 10 Pro aura une batterie d’une capacité d’environ 5 250 mAh. Il disposera de 12 Go de RAM et de 256 Go ou 512 Go de stockage interne. Il sera équipé d’une caméra à quadruple objectif avec un capteur principal de 108 mégapixels, un capteur secondaire de 48 mégapixels, un autre de 12 mégapixels et enfin un capteur de 8 mégapixels. En façade, il y aura une caméra composée de deux capteurs photo, de 32 et 8 mégapixels. Le smartphone sera alimenté par un processeur Snapdragon 865.

Le Xiaomi Mi 10 Pro disposera du même processeur, mais il sera couplé à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Côté photo, on va retrouver un capteur de 108 mégapixels, un autre de 16 mégapixels, un de 12 mégapixels et enfin un dernier de 5 mégapixels. Pour finir, le Mi 10 Pro aura un écran de 6,4 pouces avec une résolution de 2 080 x 1 080 pixels.