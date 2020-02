ASUS ne participera pas au MWC 2020, mais pas à cause du coronavirus

Voici une autre mauvaise nouvelle pour le Mobile World Congress 2020 (MWC) qui se tiendra à Barcelone. En effet, le fabricant chinois ASUS a décidé qu’il n’aurait pas de stand officiel pour le MWC 2020 et qu’il n’y aurait pas de lancement spécial. Cependant, contrairement à LG, son annulation n’a rien à voir avec le coronavirus, mais avec les plans commerciaux et exécutifs de la société chinoise pour 2020.

Un cas similaire s’est produit avec ZTE, qui a informé le public qu’elle n’annulait pas sa conférence à cause du virus de Wuhan. Par l’intermédiaire d’un porte-parole de CNET, ASUS a confirmé son retrait au MWC 2020. « L’absence de ASUS au MWC 2020 n’est en aucun cas liée au coronavirus. En fait, bien qu’il n’y ait pas de stand, comme cela s’est produit les années précédentes, le personnel de ASUS sera présent à l’événement », a-t-il déclaré.

Ce même porte-parole a assuré qu’il y aura des cadres de la marque fondée à Taipei en 1989 à Barcelone. « La stratégie d’entreprise ces dernières années a préféré lancer ses nouveaux modèles en dehors du cadre du salon », a-t-il ajouté.

Dennis Hsieh, responsable de la division systèmes de ASUS en Espagne, a déclaré à la presse que « pendant le CES 2020, nous avons lancé plusieurs nouveaux produits et dans la division mobile, nous allons lancer des nouveautés très intéressantes, mais plus tard ».

Ce qui peut être attribué au coronavirus, et que ASUS a précisé, c’est que la production d’appareils a chuté depuis que le virus a commencé à se propager.

L’effet coronavirus

« Pendant la célébration du Nouvel An chinois, il y a toujours des problèmes de fabrication et d’approvisionnement. C’est pourquoi nous essayons toujours de mieux planifier, mais nous n’avons pas compté sur le coronavirus. Pour l’instant, nous avons suffisamment de stocks à vendre à court terme, mais il est vrai que le coronavirus nous a pris par surprise et cela crée une certaine incertitude. Le virus affecte effectivement et nous y travaillons », a ajouté Dennis Hsieh.

En fait, dans cette lignée, le ROG Phone II est l’un des smartphones qui ont été le plus touchés dans sa fabrication par le virus de Wuhan.