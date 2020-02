Apple vend désormais plus d’Apple Watch que l’ensemble de l’industrie horlogère suisse

Nombreux sont ceux qui doutent du pouvoir des smartwatches ou qui mettent en doute le côté pratique d’une montre qui doit être rechargée parfois tous les soirs. Mais si les ventes sont la seule mesure, alors les montres connectées ont peut-être déjà gagné.

L’Apple Watch n’a pas seulement été la montre connectée la plus vendue l’année dernière, mais elle a également fait honte à l’industrie horlogère suisse, selon de nouvelles estimations de ventes compilées par Strategy Analytics. Cela dit, la concurrence n’est pas aussi simple que le rapport semble le suggérer.

Le rapport estime qu’Apple a expédié près de 31 millions d’Apple Watch en 2019, soit un bond de 36 % par rapport à l’année dernière. L’industrie horlogère suisse, qui comprend des marques comme Swatch et TAG Heuer, n’a expédié que 21,1 millions d’unités, soit une baisse de 13 %, selon Strategy Analytics.

Bien qu’Apple ne ventile pas les ventes d’Apple Watch dans ses résultats trimestriels, Strategy Analytics recueille des données auprès de ses partenaires commerciaux et d’autres fournisseurs pour établir ses estimations de ventes. « Les montres analogiques restent populaires parmi les consommateurs plus âgés, mais les jeunes acheteurs se tournent vers les montres connectées et les wearables », écrit Neil Mawston, directeur exécutif de Strategy Analytics.

Évidemment, certains diront probablement que les montres traditionnelles s’adressent à un public différent avec des habitudes d’achat différentes. Alors que les montres connectées deviennent obsolètes au bout de deux ans environ, les montres analogiques sont, le plus souvent, des produits que l’on peut garder à vie.

Toutefois, cela peut aussi être à l’origine de la chute des ventes, car moins de gens ont besoin d’acheter de nouvelles montres.

Un usage différent

Selon Steven Waltzer, analyste chez Strategy Analytics, « les fabricants de montres suisses traditionnelles, comme Swatch et Tissot, sont en train de perdre la guerre des montres connectées. L’Apple Watch offre un meilleur produit grâce à des canaux de vente plus profonds et attire les jeunes consommateurs qui veulent de plus en plus de produits connectés. Les marques de montres suisses n’ont plus la possibilité d’avoir un impact sur les montres connectées ».

L’Apple Watch est le leader du marché dans la catégorie des montres connectées depuis de nombreuses années et a déjà dépassé l’industrie horlogère suisse en matière de ventes trimestrielles en 2017, mais c’est la première année où le produit a dépassé son concurrent analogique, note MacRumors. Strategy Analytics ne parle pas beaucoup des marques suisses qui possèdent des montres connectées, ou du moins des montres hybrides. Avec le temps, ces dernières pourraient offrir aux consommateurs un juste milieu, en leur permettant de profiter de nombreux avantages des montres connectées en matière de santé tout en conservant les choses d’antan.