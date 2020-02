Panos Panay dirigera les équipes chargées de Windows et du matériel

Microsoft procède à de nouveaux changements internes. L’homme que tout le monde connaît comme le responsable de l’équipe Surface, Panos Panay, a été nommé comme le nouveau patron des divisions Windows et matériel. La nouvelle division sera connue comme « Windows + Devices », selon un rapport de ZDNet.

Joe Belfiore, qui est connu comme l’ancien responsable de Windows et de Windows Phone, passera de Windows Experience à Office Experience Group. Belfiore a passé la majorité de son temps chez Microsoft côté Windows, en travaillant sur Windows 95, l’interface utilisateur de Windows XP, Windows Media Center et, bien sûr, Windows Phone. Belfiore aidera à diriger le groupe Office Experience, qui s’occupe des principales applications Office. Il continuerait également de diriger la communauté inclusive des produits essentiels, qui comprend Edge et les applications mobiles connexes de Microsoft pour iOS et Android.

Mais le plus intéressant concerne les raisons qui pourraient avoir déclenché la réorganisation. La source citée révèle que Panos Panay aurait pu envisager de quitter Microsoft et même de rejoindre Apple, selon la rumeur. Bien que cette information n’ait jamais été confirmée, le fait de donner à Panos Panay un rôle plus important au sein de la société pourrait aider Microsoft à s’assurer que le responsable de sa division Surface ne souhaite plus partir.

Dans un mémo interne envoyé au nouveau groupe Windows + Devices, Panay met en évidence certaines des priorités à long terme de l’équipe.

« Nous pensons que cela permettra d’améliorer l’expérience du client Windows pour l’ensemble de l’écosystème PC. Concevoir ensemble le matériel et les logiciels nous permettra de mieux faire nos paris à long terme sur Windows (double écran, diversité des processeurs, connectivité, plateforme d’applications, etc.) et le fait d’avoir un seul point de direction de l’expérience client Windows qui gère des priorités et des ressources cohérentes pour l’ensemble du client Windows nous aidera tous à accélérer l’innovation et à améliorer l’exécution », déclare Panay.

Une annonce 2020 « charnière »

2020 est une année importante du point de vue matériel pour Microsoft, car la société devrait lancer son premier smartphone Android et son premier appareil à double écran pendant la période des fêtes de fin d’année.

Annoncés en octobre 2019, le Surface Duo et le Surface Neo sont deux appareils pionniers dans de nouvelles catégories, Microsoft s’attendant à un afflux de produits similaires de la part de ses partenaires, notamment Dell, HP et Lenovo.