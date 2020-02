HMD Global a fait son entrée sur la scène des smartphones avec la promesse de poursuivre l’héritage de Nokia et de faire mieux pour les utilisateurs d’Android que ce que la plupart des fabricants leur offrent. Elle a tenu sa promesse, principalement en inondant le marché de smartphones abordables, mais aussi peu performants qui, du moins pendant un certain temps, semblaient répondre aux attentes des utilisateurs d’Android qui ont un petit budget.

À l’approche du MWC 2020, le constructeur devrait dévoiler davantage de smartphones Nokia, dont un qui porte un merveilleux surnom, comme le souligne Evan Blass sur Twitter. La raison pour laquelle ce Nokia 5.2 est surnommé « Captain America » est assez mystérieuse, mais il fait probablement référence au personnage Marvel du même nom. Entre parenthèses, Blass ajoute qu’il pourrait être le Nokia 5.2, le successeur du Nokia 5.1 lancé début 2019.

C’est peut-être dû au fait que la caméra circulaire, qui comporte quatre capteurs entourant le flash LED, se trouve au milieu. Il est vrai qu’il ressemble au bouclier de Captain America, mais seulement d’aspect. Cela fait beaucoup de caméras pour le successeur d’un smartphone qui n’en avait qu’une, mais puisque les objectifs semblent assez petits et que les capteurs haute résolution sont généralement associés à des objectifs plus grands, il ne faut pas s’attendre à une qualité stratosphérique.

Si l’on considère que le Nokia 5.2 ne devait initialement avoir que deux caméras à l’arrière, cette soudaine mise à niveau semble à la fois trop belle pour être vraie. En revanche, l’avant ne porte qu’une seule caméra dans une toute petite encoche et un menton (bord en dessous de l’écran) plutôt épais.

Malheureusement, les spécifications du smartphone ne sont peut-être pas à la hauteur du surnom. Les fuites laissent entendre que nous verrons un processeur Snapdragon 632 sous le capot, une puce de milieu de gamme datant du milieu de l’année 2018, ce qui n’est pas de bon augure pour les capacités du smartphone ou le marché cible. Certes, les 6 Go de mémoire vive (RAM) semblent généreux, les 64 Go de stockage interne vont satisfaire un plus grand nombre, et correspondent en grande partie à la plupart des smartphones Nokia à petit budget. L’écran de 6,2 pouces aura très probablement une résolution HD+.

Moins de 200 dollars

Le Nokia 5.2 devrait faire ses débuts le 23 février, juste avant l’ouverture des portes du MWC 2020. Il partagera la scène avec au moins trois autres smartphones Nokia, ce qui est, bien sûr, une tradition pour HMD Global. Cependant, il est de moins en moins certain que le fait de lancer autant de smartphones sur le marché contribuera à le maintenir à flot pendant longtemps.

Selon la fuite de Blass, le smartphone coûtera 180 dollars à sa sortie, c’est pourquoi j’indique qu’il s’agit d’un smartphone pour les petits budgets. Enfin, il est dit que la date de sortie du téléphone est le 4 mars.