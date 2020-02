Le LG V60 ThinQ ne serait lancé qu’aux États-Unis et en Europe

Selon un dirigeant de LG, le prochain smartphone phare de la firme sud-coréenne dotée d’une connectivité 5G, le LG V60 ThinQ, sera uniquement commercialisé sur deux marchés, à savoir les États-Unis et l’Europe. En attendant, d’autres régions recevront des smartphones 5G dans des gammes de prix plus bas.

LG change de stratégie pour ne commercialiser son nouveau smartphone haut de gamme que dans les régions où les consommateurs paieront des prix plus élevés pour les appareils et où les opérateurs mobiles ont un marketing plus agressif, a déclaré Shin Jae-suk, directeur de LG Mobile Communications Business, dans un appel aux résultats, rapporté par TheElec.

LG va lancer un smartphone 5G plus abordable dans son pays d’origine, à savoir la Corée, a déclaré Shin lors de ce même appel. Cela pourrait faire référence au futur LG G9 ThinQ, une série plus abordable — ou peut-être même dans une série encore plus abordable.

Cibler des smartphones différents vers des territoires qui leur conviennent mieux n’est pas une stratégie entièrement nouvelle, mais elle est encore compliquée par les marchés naissants de la 5G. Les réseaux de la prochaine génération sont encore en cours de construction et fonctionneront sur différentes bandes de fréquences une fois qu’ils seront en ligne.

C’est dans ce contexte que LG a décidé de montrer l’exemple en lançant le LG V50 ThinQ 5G compatible avec la nouvelle connectivité au milieu de l’année 2019, en tant qu’itération minimale du V40, qui s’est révélé être l’un des premiers smartphones pouvant fonctionner sur les nouveaux réseaux — ou du moins sur ceux de Verizon aux États-Unis.

De la 5G

Alors que le smartphone n’atteignait pas tout à fait les performances ou les vitesses de téléchargement du Galaxy S10 5G de Samsung, le LG V50 ThinQ 5G était nettement moins cher, avec un prix de lancement comparable à celui du nouvel iPhone XS ou du Galaxy S10+. Mais, le LG V50 ThinQ 5G n’était pas disponible à grande échelle, n’arrivant que chez les opérateurs mobiles Verizon et Sprint aux États-Unis.

Il est concevable que le LG V60 ThinQ suive ces traces, offrant des avancées marginales et peut-être une ou deux nouvelles caractéristiques — la signature de LG — à un prix inférieur à celui des autres fleurons dotés de la 5G. Mais comme ces prix sont encore supérieurs à ce que d’autres marchés vont payer, il est logique de commercialiser un smartphone 5G moins cher.