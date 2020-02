La nouvelle Galaxy Watch pourrait disposer de 8 Go de stockage interne

Dans leurs premières années, les gens avaient du mal à faire la part des choses entre ce que les montres connectées étaient censées être. S’agissait-il de simples extensions « idiotes » de leurs smartphones ou des versions miniatures de smartphones ?

Au fil du temps, les montres connectées sont apparemment devenues des outils de suivi de la condition physique, qui peuvent parfois fonctionner indépendamment des smartphones. Cependant, cela nécessite un peu plus de composants que les montres connectées de première génération, y compris ce qui est peut-être l’une des plus grandes capacités de stockage d’une montre connectée à ce jour.

De quelle quantité de stockage avez-vous vraiment besoin dans une montre connectée ? Les toutes premières avaient 4 Go sous le capot, ce qui a peut-être été le point fort en matière de taille, de prix et de rendement énergétique à l’époque. En outre, il n’y avait pas beaucoup de choses que l’on pouvait faire avec des montres connectées à l’époque.

Cependant, de nos jours les montres intelligentes ont toutes sortes d’applications, dont beaucoup tournent autour de la conservation de données sur la montre elle-même, même si ce n’est que temporairement. Il s’agit non seulement des données relatives à la condition physique provenant des courses et des activités, mais aussi de la musique à écouter même sans smartphone à proximité.

Ce dernier est particulièrement utile pour les wearables « autonomes » que vous pouvez emporter pour courir tout en laissant votre smartphone à la maison.

D’autres nouveautés ?

Les sources de SamMobile dressent exactement le même tableau pour certaines smartwatches SM-R840 et SM-R850 respectivement de 40 et 44 mm qui seraient en cours de développement. Ces montres connectées de Samsung auront une capacité de stockage de 8 Go à l’intérieur, mais on ne sait pas encore ce qu’elles auront d’autre. Il y aura très probablement des modèles ordinaires et des modèles cellulaires, mais il serait trop ambitieux d’espérer une montre connectée 5G pour le moment.

Cependant, la grande question est de savoir si elle succédera à la Galaxy Watch 2 ou à la Galaxy Watch Active 2. La première implique qu’elle conservera la bague tournante, mais la bague tactile de la seconde pourrait être le nouvel élément de conception clé de ses nouvelles smartwatches.