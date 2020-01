Acer cible les élèves avec son Chromebook C871 et ses nouveaux TravelMate

Cette semaine, Acer s’est présenté au salon BETT 2020 à Londres avec une poignée de nouveaux produits destinés aux étudiants. Le premier est un nouveau Chromebook de 12 pouces, auquel s’ajoute une paire de nouveaux ordinateurs portables TravelMate sous Windows.

Bien qu’ils ne fassent pas grand-chose pour enthousiasmer les clients traditionnels d’Acer, nous pourrions très bien voir ces ordinateurs portables apparaître dans les salles de classe après leur sortie cette année.

Acer Chromebook C871

Le Chromebook C871 d’Acer — qui sera aussi apparemment connu sous le nom de Chromebook 712 — a un écran de 12 pouces avec un ratio de 3:2, ce qui est plus rare. Acer affirme que ce ratio aidera à la visualisation verticale et améliorera la productivité des étudiants, sans doute parce qu’il permet de faire tenir davantage de pages avant que les étudiants n’aient à les faire défiler. La résolution maximale de l’écran est de 1 366 x 912 pixels, avec des options tactiles (C871T) et standard (C871).

À l’intérieur, Acer indique que le Chromebook C871 sera conçu autour du processeur Core i3-10110U d’Intel, bien qu’il y ait également l’option pour un Pentium Gold 6405U ou un Celeron 5205 U. Ces processeurs seront couplés avec 4 Go ou 8 Go de RAM DDR4. Avec 32 Go ou 64 Go de stockage eMMC, c’est un peu décevant, mais Acer affirme que la batterie de 48 Wh du Chromebook va offrir une autonomie maximale de 12 heures.

Les options de connectivité comprennent un port USB-C qui prend en charge l’USB 3.2 Gen 1, la charge et le DisplayPort sur USB-C ; deux autres ports USB-C ; un port USB 3.0 ; un emplacement micro SD ; et une prise casque de 3,5 mm qui prend en charge les casques avec un micro intégré. La principale caractéristique de ce Chromebook est peut-être sa certification MIL 810 -STD G pour les températures élevées et basses, la pluie, l’humidité, les vibrations, les chocs mécaniques, le sable et la poussière.

Selon Acer, le Chromebook C871 peut également résister à une force descendante jusqu’à 60 kg de sorte qu’il est protégé si un élève marche dessus. En outre, il peut supporter une chute d’une hauteur maximale de 1,22 mètre.

Évidemment, le Chromebook C871 fonctionne sous Chrome OS, et sera disponible pour les professionnels des secteurs BtoB ou de secteur de l’éducation au mois de mai, à partir de 299 euros.

Acer TravelMate Spin B3

Le TravelMate Spin B3 d’Acer et le plus traditionnel PC portable TravelMate B3 ont également été lancés aux côtés du nouveau Chromebook. Comme son nom l’indique, le TravelMate Spin B3 est un ordinateur portable convertible, et Acer affirme qu’il vise spécifiquement le secteur de l’enseignement primaire et secondaire. Les deux ordinateurs portables ont un écran de 11,6 pouces, et alors que le Spin B3 va jusqu’à une résolution 1080p, le TravelMate B3 standard est limité à une résolution de 1 366 x 768 pixels.

Dans les deux cas, les écoles auront le choix entre des processeurs Intel Celeron ou Intel Pentium Silver avec 4 ou 8 Go de RAM. En ce qui concerne le stockage, nous voyons ici en fait une mise à niveau par rapport au Chromebook C871, car Acer propose des SSD NVMe et eMMC avec des options allant jusqu’à 256 Go. Comme le Chromebook, les nouveaux TravelMate sont également certifiés MIL 810 -STD G et sont équipés d’une batterie de 48 Wh qui va offrir une autonomie maximale de 12 heures.

Les deux modèles TravelMate fonctionnent sous Windows 10. L’ordinateur portable convertible TravelMate B3 sera disponible au deuxième trimestre 2020 à partir de 449 euros, tandis que le TravelMate B3 sera disponible au deuxième trimestre 2020 à partir de 499 euros.