Cette gamme de produits Sonos va perdre le support logiciel en 2020

Sonos a annoncé cette semaine qu’elle mettra fin au support d’anciens dispositifs plus tard dans l’année. La suppression progressive n’aura lieu que dans quelques mois, et Sonos affirme qu’elle n’aura d’impact que sur ses « plus anciens produits ». Ces produits pourront toujours être utilisés une fois le support terminé, mais ils ne recevront plus de mises à jour logicielles ni de nouvelles fonctionnalités de Sonos.

Parmi les appareils qui ne seront plus pris en charge, citons les « Zone Players originaux, Connect et Connect:Amp (lancés en 2006 ; comprend les versions vendues jusqu’en 2015), la première génération Play : 5 (lancée en 2009), la CR200 (lancée en 2009) et la Bridge (lancée en 2007) ». Tous ces produits cesseront de recevoir des mises à jour logicielles en mai 2020, bien qu’une date plus précise au-delà de cette fenêtre d’un mois n’ait pas été communiquée.

Si vous possédez l’une des enceintes Sonos concernées, vous ne pourrez pas en profiter si la marque introduit de nouvelles fonctionnalités ou de nouveaux services dans le reste de sa gamme. Par exemple, si un nouveau service musical sympa pour rivaliser avec Spotify arrive, votre ancienne enceinte Sonos ne pourra pas le prendre en charge.

Selon Sonos, les utilisateurs des ces dispositifs ont deux options une fois le support terminé : ils peuvent soit continuer à utiliser les appareils comme avant, soit passer à un produit Sonos plus récent. Sonos accordera aux utilisateurs une remise de 30 % pour chaque ancien appareil remplacé par le biais du programme de reprise, le vieux matériel étant ensuite recyclé. La participation au programme d’échange mettra ces appareils en « mode recyclage », ce qui supprimera les informations permettant de les identifier.

Les utilisateurs apporteront ensuite leur ancien matériel à « une installation de recyclage électronique certifiée située à proximité », mais l’entreprise fait remarquer que s’il n’y en a pas dans votre région, elle payera l’envoi pour qu’ils soient également recyclés.

Qu’est-ce que je perds ?

« Nous sommes extrêmement fiers du fait que nous fabriquons des produits qui durent longtemps et que les auditeurs continuent à les apprécier », a déclaré Sonos dans sa publication. « En fait, 92 % des produits que nous avons déjà expédiés sont encore utilisés aujourd’hui. C’est du jamais vu dans le monde de l’électronique grand public. Cependant, nous sommes arrivés à un point où certains des plus anciens produits ont été poussés à leurs limites techniques en matière de mémoire et de puissance de traitement ».

Si vous n’êtes pas certain que votre appareil fait partie des produits qui vont perdre leur support en mai, Sonos vous invite à vérifier en vous connectant à votre compte sonos.com et en cliquant sur l’onglet « Système ».