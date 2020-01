De prétendues photos de la Xbox Series X montrent le choix du port

La Xbox Series X est la console de nouvelle génération de Microsoft qui aurait 12 téraflops de puissance de calcul. L’appareil est capable d’offrir des images 8K à 120 Hz, élevant les consoles bien au-dessus des capacités actuelles.

Le panneau arrière de la Xbox Series X a fait l’objet de spéculations accrues depuis que AMD a utilisé un faux rendu de la future console de Microsoft dans le cadre de sa présentation au CES. Aujourd’hui, de prétendues photos d’un prototype sont apparues sur la toile, qui pourraient donner une indication sur ce que Microsoft s’apprête à livrer.

Apparues pour la première fois sur Twitter et corroborées comme authentiques par Brad Sams de Thurrott, les images montrent les évents de la Xbox Series X, deux ports USB-A à l’arrière, un à l’avant, une seule sortie HDMI, un port audio optique, un port Ethernet et une entrée d’alimentation.

Un autre mystérieux port rectangulaire est destiné aux diagnostics, selon Sams. L’appareil est identifié avec le numéro de série et étiqueté comme « Xbox Product Name Placeholder ».

Même en supposant que les photos soient authentiques, elles ne doivent pas être considérées comme indicatives d’un produit fini dont la sortie n’est pas prévue avant près d’un an. Il est plus que possible que Microsoft modifie la conception ou n’ait jamais voulu que les prototypes soient identiques aux unités vendues au grand public.

Des changements attendus

Cela dit, les images suggèrent certaines décisions matérielles de la part de Microsoft ; la suppression du port HDMI de la Xbox One, par exemple, marquerait le dernier retour en arrière de la Xbox par rapport au malheureux intérêt qu’elle portait aux caractéristiques télévisuelles. Bien que les « fuites » mentionnées ci-dessus n’aient pas été officiellement confirmées, les détails correspondent aux précédentes.

Êtes-vous enthousiasmé par la Xbox Series X ?