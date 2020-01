Le Galaxy Z Flip aurait une batterie de 3 300 mAh, et un verre ultra mince

Le Galaxy Fold 2 — ou le Galaxy Z Flip, comme on l’appelle de plus en plus souvent — pourrait être beaucoup plus résistant que le Galaxy Fold original. Mais, vous pourriez aussi devoir le charger beaucoup plus. C’est ce qu’indique Max Weinbach, un rédacteur de XDA Developers, qui, tout en réitérant le nom du Galaxy Z Flip, a tweeté que le smartphone aurait une batterie d’une capacité de 3 300 mAh.

C’est moins que les 4 380 mAh du Galaxy Fold original, mais avant de paniquer sur l’autonomie de la batterie, il y a quelques éléments à prendre en compte.

Tout d’abord, c’est évidemment juste une rumeur pour l’instant, donc ça pourrait être faux. Deuxièmement, la rumeur précise que le Galaxy Fold 2 a deux batteries, et nous avions déjà entendu dire que l’une d’entre elles pourrait être de 900 mAh. Il n’est pas tout à fait clair d’après cette fuite si ces 900 mAh seraient en plus des 3 300 mAh, ou si les 3 300 mAh sont la valeur combinée des deux.

The Galaxy Flip Z has a 3300 mAh battery. Along with the Snapdragon 855, this should be pretty ok in everything. About the same battery live as the mid size S10.

Mais, le futur smartphone pliable de Samsung devrait également être beaucoup plus petit que le Galaxy Fold original, et ne devrait pas avoir besoin d’une batterie aussi grosse. En effet, Weinbach précise s’attendre à une autonomie analogue à celle du « mid size S10 », ce qui signifie probablement le Galaxy S10 standard, un smartphone qui, dans mes tests, offrait une autonomie d’une journée. Ce ne serait donc pas génial, mais ce serait suffisant.

Dans le même tweet, Weinbach précise que le Galaxy Z Flip utilisera le processeur Snapdragon 855. C’est quelque chose que nous avons déjà entendu et qui le rendrait un peu sous-alimenté face au Galaxy S11, qui sera probablement lancé au même moment. Cependant, cela devrait également aider à faire en sorte que le smartphone soit plus abordable que le Fold original.

Samsung was very smart with the Galaxy Z Flip (just got word this is the name.)

They are using ultra thin glass and plastic. Samsung will be layering a plastic over the ultra thin glass for extra protection. If it gets scratched, it’s only the plastic and not the display.

—Max Weinbach (@MaxWinebach) January 14, 2020