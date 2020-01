Pour OnePlus, le jour de gloire du smartphone pliable n’est pas arrivé

La philosophie de OnePlus est de ne jamais offrir à ses clients une expérience médiocre ou coûteuse contre de nouvelles fonctionnalités fantaisistes qui ne profiteront à personne. L’entreprise s’en tient à cette philosophie le plus possible. Elle n’a toujours pas cédé du terrain à la recharge sans fil, du moins pas encore, et il semble que la dernière tendance à laquelle elle s’oppose soit celle des smartphones pliables.

Les smartphones pliables ont toujours été un sujet de débat. Rares sont ceux qui contestent leur apparence étonnante, leurs concepts futuristes et leur impressionnant processus de fabrication. Cependant, tout le monde n’est pas d’accord pour dire que ce sont des appareils mobiles pratiques au quotidien, surtout étant donné leur prix et de leur manque de résistance.

L’une de ces personnes qui semblent opposées à l’idée d’un smartphone pliable est le PDG de OnePlus, Pete Lau. Dans une interview accordée à The Verge, Lau a exprimé sa conclusion que les défauts et les inconvénients de l’écran dépassent de loin les avantages que peut apporter le nouveau facteur de forme. « L’avantage ou la valeur significative qui est apportée n’est pas compensé par les lacunes ou les inconvénients de l’état actuel de la technologie », dit-il.

En particulier, il n’est pas impressionné par le pli qui se forme au niveau de la pliure, ce qu’aucun fabricant ne semble avoir réussi à résoudre pour l’instant.

La position de OnePlus contraste avec celles de ses compatriotes et de ses concurrents. Xiaomi, OPPO et, bien sûr, Huawei ont tous montré une forme ou une autre de dispositif pliable, bien que seul Huawei en ait réellement vendu un. Lau laisse entendre que la société a examiné la possibilité de lancer un tel smartphone, mais elle n’a toujours pas conçu un prototype fonctionnel à ce jour.

Une décision logique

Bien sûr, OnePlus est toujours libre de changer de cap par la suite, comme elle l’a fait avec le retrait de la prise casque (pour pousser ses écouteurs sans fil), et la connectivité 5G (bien que la couverture soit très faible à ce jour).

Pour l’instant, au moins, elle semble être fière d’être une fois de plus une rebelle, refusant de sauter sur cette tendance juste parce que tout le monde y va. Cela correspond définitivement à l’éthique OnePlus « Never Settle », et va de pair lors de récentes discussions sur le lancement d’un tel smartphone. Étant donné que les smartphones pliables n’ont pas encore connu leur jour de gloire, ce serait une valeur sûre pour OnePlus de permettre à la technologie de mûrir avant de tenter sa propre itération.