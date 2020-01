Le Sony Xperia 5 Plus serait lancé le 24 février lors du MWC 2020

Dans une actualité qui plaira aux fans de smartphones Sony, le vaisseau amiral Sony Xperia 5 Plus arrivera au MWC 2020 fin février. Ou du moins, Sony organise un événement à ce moment-là, et le Xperia 5 Plus fera certainement une apparition.

Sony tient généralement sa conférence de presse au MWC le matin du jour de l’ouverture du salon. Ce n’est donc pas une surprise qu’elle poursuive cette tradition cette année. Mais la surprise sera ce que Sony doit nous montrer.

Plusieurs sites Web de technologie ont reçu une invitation à une conférence de presse de Sony le 24 février au MWC (comme le BlogNT), et bien que l’invitation ne dise pas ce qui sera montré, nous nous attendons à ce que la société ait quelque chose de bien dans ses cartons si elle prend la peine de tenir une conférence de presse.

De plus, le Sony Xperia 1 a été annoncé au MWC 2019, ainsi que les Xperia 10 et 10 Plus, donc nous nous attendons à de nouveaux appareils, certainement leurs successeurs, lors de l’événement de cette année. Bien sûr, Sony pourrait bien dévoiler d’autres appareils également. Le Sony Xperia 6 de milieu de gamme a fait l’objet d’une rumeur, alors ne soyez pas surpris s’il y a encore d’autres combinés et peut-être même une tablette, un casque ou un autre type d’appareil.

Avec Samsung qui s’apprête à faire de grandes annonces avant le MWC avec un événement Unpacked prévue le 11 février pour le Galaxy S20, le Sony Xperia 5 Plus pourrait bien devenir l’un des principaux points forts du salon. Ce serait une version plus grande du Xperia 5 que la société a présentée à l’IFA en septembre dernier.

Du lourd sous le capot

D’après les rumeurs, nous attendons un processeur Snapdragon 865, la puce haut de gamme de Qualcomm, 12 Go de mémoire vive (RAM), une caméra arrière à quatre lentilles et un écran de 6,6 pouces. Le bloc de caméra serait composé d’un capteur principal, d’un capteur ultra-large, d’un téléobjectif et le capteur ToF (temps de vol) étant le nouvel ajout cette année. En façade nous aurions une caméra frontale de 8 mégapixels.

Il y aurait encore de petits bords d’écran sur le Xperia 5 Plus, mais toujours des haut-parleurs stéréo orientés vers l’avant. Et, Sony garde la prise casque — c qui est logique pour Sony. Quoi qu’il en soit, tout cela semble prometteur.

Nous saurons bientôt la vérité, et le BlogNT sera sur place pour vous présenter toutes les nouveautés qu’à Sony. L’événement aura lieu le 24 février à 8 h 30. L’invitation indique que l’événement sera également diffusé en direct afin que vous puissiez le regarder depuis chez vous. Préparez-vous !