Le Nokia 9.2 PureView pourrait être retardé pour s’assurer qu’il n’est pas obsolète au lancement

Nous nous attendions à voir le Nokia 9.1 PureView, successeur du 9 PureView, au début de l’année 2020, peut-être au MWC 2020 en février. Mais, il semble que nous nous soyons trompés sur la date de sortie, et peut-être sur le nom de ce futur smartphone. Cela est basé sur une rumeur de l’utilisateur @nokia_anew sur Twitter, qui suggère que le Nokia 9.1 PureView n’est pas le nom du téléphone — au lieu de cela, Nokia saute directement au 9.2 PureView.

De plus, il semble qu’il n’arrivera pas au début de 2020, mais plutôt vers la fin de l’année. Selon Nokia Anew, cela permet de s’assurer que le dernier processeur Snapdragon 865 de Qualcomm alimentera le smartphone, au lieu du chipset Snapdragon 855 ou 855+. L’utilisateur de Twitter affirme que le retard est dû au « remplacement du processeur », ce qui suggère que Nokia utilisait à un moment donné un ancien processeur pour le smartphone.

L’utilisation du Snapdragon 865 est certainement un changement assez important pour que Nokia retarde la sortie de son prochain produit phare. Malheureusement, HMD Global a refusé de commenter cette rumeur. Le Nokia 9 PureView avait le Snapdragon 845, qui était dépassé même pour son époque, et de nombreux utilisateurs et testeurs ont critiqué cet élément du téléphone en conséquence.

Étant équipé du Snapdragon 865, cela signifie qu’il s’agira d’un smartphone 5G, car ce processeur est fourni avec le modem X55 5G uniquement.

Évidemment, en utilisant cette puce, Nokia essaierait de s’assurer que le 9.2 PureView tiendra le coup face à plusieurs des plus gros smartphones de 2020 comme le Galaxy S20 de Samsung ou le Xperia 2 de Sony.

The announcement of Nokia 9.2 is likely to be delayed until the autumn due to the replacement of the processor on the Snapdragon 865.#Nokia9 #NokiaMobile #HMD #Nokia2020 pic.twitter.com/DbAFdMFi6v

—Nokia anew (@nokia_anew) December 30, 2019