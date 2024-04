HMD Pulse et Pulse Pro : Les nouveaux pari de HMD Global

Nous attendons toujours que HMD, la société finlandaise qui fabriquait et vendait les téléphones Nokia jusqu’à récemment, lance ses propres smartphones. Alors que nous nous attendions à ce que cela se produise très bientôt, il semble que HMD prenne son temps.

Malgré cela, nous savons déjà que HMD prévoit de lancer non pas un ou deux, mais plusieurs smartphones dans les mois à venir. HMD Global prépare activement le lancement de sa propre gamme de smartphones sur les marchés mondiaux. La firme est sur le point de dévoiler sa série Pulse, dont les images ont été publiées en ligne, grâce à 91mobiles.

La gamme comprend deux modèles : le HMD Pulse et le Pulse Pro. Les rendus et les spécifications attendues indiquent que ces smartphones constitueront l’offre d’entrée de gamme de l’entreprise.

Les deux modèles arborent un design analogue avec des bords arrondis, une caméra selfie centrale en forme de poinçon, un module caméra rectangulaire à l’arrière, et le logo HMD au centre. À noter, le Pulse dispose d’un bord d’écran inférieur plus fin que le Pulse Pro, qui présente une découpe de selfie plus grande et un bord inférieur plus épais.

Le HMD Pulse Pro est doté d’une finition arrière texturée et devrait être équipé d’un écran HD+ (1480 × 720 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, un ensemble caméra de 50 mégapixels + 2 mégapixels (profondeur) à l’arrière, une caméra frontale de 50 mégapixels, un processeur Unisoc T606 et une batterie de 5 000 mAh. De plus, l’appareil pourrait inclure une prise casque de 3,5 mm et offrir une résistance à la poussière et à l’eau IP52.

Le HMD Pulse Pro est attendu à environ 179 euros

Le HMD Pulse, quant à lui, devrait présenter un panneau arrière uni, le même écran HD+, une caméra arrière principale de 13 mégapixels et une batterie de 5 000 mAh. Il sera disponible en bleu, noir et rose.

tandis que le Pulse devrait être moins cher que le Pro. Nous devrions obtenir plus de détails sur ces smartphones dans les prochaines semaines.