Nokia et vivo : signature d’un accord mutuellement bénéfique sur les brevets

Dans une évolution majeure sur le front des technologies de télécommunication, Nokia a annoncé avoir signé un nouvel accord de licence croisée de brevets avec vivo. Cet accord couvre les inventions fondamentales des deux parties dans les technologies cellulaires et met fin à un long différend entre Nokia et vivo concernant les paiements de brevets dans toutes les juridictions.

Selon les termes de cet accord, Nokia recevra des paiements de vivo pour une période pluriannuelle, incluant également des paiements rétroactifs pour la période de litige. Cependant, les détails financiers de l’accord restent confidentiels entre les deux entreprises.

Cet accord survient après que Nokia ait conclu un accord de brevets 5G de plusieurs années avec OPPO le mois dernier, mettant fin à des litiges similaires. Il s’agit du 6e accord majeur avec des fabricants de smartphones que Nokia a finalisé au cours des 12 derniers mois, soulignant son rôle influent dans le secteur des technologies mobiles.

vivo a également souligné sa contribution significative à l’innovation en matière de 5G, affirmant avoir déposé des demandes de brevet dans plus de 70 pays et régions et posséder un portefeuille de 25 000 familles de brevets, dont plus de 6 000 familles de brevets essentiels pour les standards 5 G.

Jenni Lukander, présidente de Nokia Technologies, a exprimé son enthousiasme quant à l’accord avec vivo, reconnaissant le respect mutuel pour les droits de propriété intellectuelle de chacun et anticipant une collaboration fructueuse apportant davantage d’innovations aux utilisateurs mondiaux de vivo. Elle a également souligné l’importance de cet accord pour la stabilité à long terme des activités de licence de Nokia.

Une aubaine pour vivo

De son côté, Xianwen Xu, directeur général du département des affaires juridiques chez vivo, a mis en avant l’engagement de vivo envers la recherche et le développement dans la technologie 5G et la création d’un portefeuille de propriété intellectuelle complet à l’échelle mondiale. L’accord avec Nokia est présenté comme une reconnaissance mutuelle de la valeur des brevets cellulaires, favorisant un environnement de développement positif dans l’industrie.

Cette collaboration entre Nokia et vivo représente un pas important vers l’avancement de la technologie cellulaire et la promotion de l’innovation dans l’industrie des smartphones, soulignant l’importance des accords de licence croisée pour la résolution de litiges et le partage des technologies.