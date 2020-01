L’extension Firefox Voice vous permet de surfer sur le Web avec votre voix

Mozilla apporte un assistant vocal à son navigateur Firefox. La société a lancé une nouvelle extension expérimentale qui vous permet de surfer sur le Web avec votre voix. Intitulée Firefox Voice, elle est capable de reconnaître la parole en langage naturel et peut faire beaucoup plus que simplement lancer des sites Web sur commande.

Firefox Voice offre la possibilité d’effectuer tout un tas de tâches liées au navigateur en mode mains libres. Une fois installé, vous pouvez lui demander d’ouvrir des sites Web, de passer à un autre onglet, de faire une capture d’écran de la page Web en cours, et plus encore. Vous pouvez l’invoquer soit en cliquant sur le bouton du module complémentaire, soit en appuyant sur le raccourci clavier. Firefox Voice comprend également le langage naturel, ce qui signifie que vous n’avez pas nécessairement à vous en tenir à des commandes spécifiques.

Par exemple, vous pouvez dire « Qui a créé Breaking Bad » et il en sortira un petit extrait de Wikipedia avec les détails du créateur. Firefox Voice peut également effectuer des recherches à l’intérieur de pages Web compatibles par la manipulation d’URL. Avec cela, vous pouvez, par exemple, lui demander de « rechercher une réservation d’hôtel à La Rochelle dans Gmail ». De plus, il peut exécuter une large gamme de tâches de navigation telles que la lecture de la page à haute voix, la désactivation d’un onglet ou la traduction d’un site Web.

Firefox Voice est également compatible avec les contrôles de médias. Ainsi, si vous êtes sur un site Web avec une lecture audio, vous pouvez déclencher l’extension et ajuster la lecture sans avoir à utiliser le clavier.

Il affiche, mais ne parle pas

Mozilla a regroupé une poignée de fonctions pratiques supplémentaires pour une expérience plus pratique, comme l’attribution d’un raccourci à une longue commande ou l’affichage des directions, bien qu’il soit intéressant de noter que contrairement aux assistants vocaux auxquels vous êtes habitué, Firefox Voice ne peut pas encore parler. Il ne fait qu’afficher les résultats à l’écran.

Mozilla a développé Firefox Voice par le biais du service Google Cloud Speech, ce qui signifie que vos enregistrements audio sont traités à la fois par Mozilla et Google. Cependant, la société souligne que vous avez la possibilité de paramétrer vos données pour qu’elles s’autodétruisent immédiatement. « Lorsque vous choisissez d’utiliser Firefox Voice, vos enregistrements vocaux sont envoyés à Mozilla et au service Cloud Speech de Google pour être traités afin de vous fournir des suggestions de texte. Nous ne conservons pas les enregistrements ou les transcriptions des enregistrements, sauf si nous en faisons la demande expresse et si vous y consentez expressément », indique Mozilla dans les règles de confidentialité de Firefox Voice.

Firefox Voice est encore en version bêta et pour le tester, vous devez vous inscrire ici. Une fois que vous vous êtes inscrit, le fichier de l’extension sera automatiquement téléchargé, et les instructions seront envoyées à votre boîte mail.