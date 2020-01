Le mystérieux iPhone 5,4 pouces sera aussi gros que l’iPhone 8

Apple devrait introduire un nouvel iPhone de 5,4 pouces cette année, et selon un nouveau rapport, il pourrait être aussi gros que l’iPhone 8. La gamme d’iPhone 2020 est sur le point de devenir beaucoup plus alambiquée que par le passé, surtout que le géant de la technologie basé à Cupertino prévoit de dévoiler un iPhone SE de seconde génération, vraisemblablement appelé iPhone 9.

L’événement de lancement automnal pourrait toutefois voir l’introduction de quatre modèles d’iPhone différents, dont une toute nouvelle version de 5,4 pouces. Et selon un rapport du blog japonais Makotakara citant des conversations avec des fournisseurs d’Apple au CES 2020 la semaine dernière, cet iPhone de 5,4 pouces pourrait avoir la même taille que le iPhone 8, mais comporter tous les avantages des modèles plus grands, y compris une encoche pour la reconnaissance faciale et une meilleure caméra.

Cependant, la nouvelle n’est pas surprenante, car Apple peut facilement intégrer un écran plus grand dans le châssis de l’iPhone 8 grâce à des bords d’écran plus minces, et à la suppression du capteur Touch ID intégré au bouton d’accueil. La source citée affirme que l’encoche sera plus petite que sur l’iPhone XS, mais plus grande que sur l’iPhone 11.

Cependant, Makotakara décrit cet appareil comme une version améliorée de l’iPhone 8, bien qu’il mentionne que du matériel de dernière génération sera utilisé, notamment la puce A13 Bionic. La caméra arrière serait également « beaucoup plus grande » que l’iPhone 8 ». L’iPhone 8 était équipé d’une caméra avec un seul objectif, tandis que l’iPhone 8 Plus se vantait d’une caméra à double objectif disposée horizontalement.

Les détails restent pour l’instant assez sommaires, mais ce modèle devrait devenir le nouvel iPhone « premium » le plus abordable, car il pourrait être moins onéreux que le successeur de l’iPhone 11. En outre, ce smartphone devrait se vanter d’un écran doté de la technologie OLED, mais continuera à être positionné comme une version moins chère de l’iPhone de nouvelle génération.

Un modèle abordable

Nous attendons également une version actualisée de l’iPhone 8 ce printemps, avec un capteur Touch ID dans un bouton physique, et un écran LCD de 4,7 pouces. Cet appareil ciblera l’entrée de gamme du marché, mais inclura toujours le processeur A13 Bionic. De plus amples informations seront certainement diffusées sur le Web dans les mois à venir, à mesure que nous nous approchons de la date officielle de lancement des nouveaux modèles. L’iPhone 12 devrait voir le jour en septembre, et tous les modèles de cette gamme seront dotés de capacités 5G alimentées par un modem de Qualcomm.

Pour rendre les choses aussi claires que possible, voici ce que nous attendons actuellement pour la gamme iPhone 2020 :