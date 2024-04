Retour aux sources avec les nouveaux Nokia : Simple, basique, efficace

Alors que l’ère du smartphone bat son plein, une niche d’utilisateurs trouve refuge dans les « dumb phones » ou téléphones basiques, qui offrent une alternative dépourvue de distractions numériques. Ces appareils permettent de communiquer sans nous noyer dans un océan d’applications et de sites Web. Certains consommateurs n’ont jamais cédé à la tentation des smartphones, tandis que d’autres reviennent à des modèles plus simples par choix.

Des entreprises telles que Punkt et Light Phone se spécialisent dans la création de téléphones modernes qui favorisent la concentration. D’autre part, HMD continue de faire vivre les téléphones classiques tels que les modèles à clapet.

Récemment, HMD a rafraîchi sa gamme avec trois nouveaux téléphones : les Nokia 6310, Nokia 5310, et Nokia 230 édition 2024.

Ces appareils sont équipés d’écrans QVGA de 2,8 pouces, de claviers numériques, de processeurs Unisoc 6531F, de 8 Mo de mémoire, de 16 Mo de stockage interne, et d’un emplacement pour carte microSD pouvant supporter jusqu’à 32 Go. Ils sont conçus principalement pour téléphoner, mais ils peuvent aussi servir de radios FM ou de lecteurs MP3, grâce à leur prise casque de 3,5 mm et à la compatibilité Bluetooth pour l’audio.

Le retour en enfance chez Nokia

Bien que ces téléphones ne soient que des mises à jour modestes de modèles plus anciens, HMD a augmenté la capacité des batteries à 1 450 mAh, permettant jusqu’à 27 jours en veille, et a remplacé les ports micro USB par des ports USB Type-C.

Cependant, un point reste inchangé et pose problème : ces téléphones ne supportent que les réseaux 2G.