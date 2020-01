CES 2020 : Wacom One est une tablette à dessin qui fonctionne sous Windows, Mac et Android

Wacom lance son écran interactif Wacom One à 399 euros au CES 2020. Il s’agit de la tablette la plus abordable de la société à ce jour. L’écran de 13 pouces fonctionne avec les appareils macOS et Windows, en plus d’une nouvelle compatibilité inattendue : les appareils Android.

Wacom affirme qu’elle n’a pas encore prévu d’ajouter la compatibilité avec l’iPhone, mais, ne pourriez-vous pas simplement vous procurer un iPad ? Certes, le même argument pourrait s’appliquer aux tablettes Android. Cependant, la Wacom One pourrait être utile pour les personnes qui ont des smartphones Android, mais pas d’ordinateur portable.

En outre, il y a des applications d’illustration comme Autodesk SketchBook qui pourraient donner aux artistes la flexibilité de travailler tout en étant connectés à leur smartphone. Quoi qu’il en soit, c’est bien d’avoir une option supplémentaire, malgré la situation de dongle présentée ci-dessus.

Malheureusement, la Wacom One utilise toujours le câble HDMI et USB de votre PC, puisqu’elle n’offre pas de port USB-C, et brancher un câble d’alimentation. Autrement dit, vous aurez besoin d’un dongle pour vous connecter aux MacBook ou aux appareils Android plus récents.

Le Wacom One a un écran d’une résolution full HD, soit 1 920 x 1 080 pixels, avec 72 % de couleur NTSC, et un bel écran mat avec un film antireflet sur lequel il est agréable de dessiner. Selon Wacom, la One a été créée en pensant aux « débutants créatifs, aux créateurs de contenu pour les réseaux sociaux », en orientant la tablette pour les artistes d’entrée de gamme.

Moins de 400 euros

Elle est conçue pour fonctionner avec un stylet Wacom One EMR qui offre une sensibilité à la pression de 4 096 degrés et un angle d’inclinaison de 60 degrés. Et, Wacom précise que la tablette est compatible avec les droitiers et les gauchers.

La Wacom One a à peu près la taille d’un iPad, mais sa largeur est plus importante, ce qui lui confère une robustesse, idéale pour que les jeunes enfants puissent dessiner dessus. À mon avis, c’est le premier écran à stylet Wacom qui est vraiment portable, pratique et suffisamment petit pour ne pas paraître déplacé si vous l’emmenez au travail dans un café.

La Wacom One est disponible dès maintenant sur le site de Wacom au prix de 399 euros.