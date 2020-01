CES 2020 : La Oral-B iO repère les façons dont vous vous brossez les dents

Bien que le CES 2020 soit bien connu pour présenter les derniers développements en matière de technologie audiovisuelle et informatique, il y a toujours beaucoup de dispositifs en dehors de ces domaines qui sont exposés. Et même quelque chose comme une brosse à dents peut créer un buzz au salon annuel de Las Vegas.

Cette année, Oral-B profite du CES pour présenter sa dernière brosse à dents électrique « intelligente », la iO, qui est un peu différente de ses précédentes offres. La marque d’hygiène buccale affirme que la iO est l’aboutissement de six années de recherche et de développement de produits, avec la participation de 1 800 consommateurs et plus de 250 brevets du monde entier.

Outre la nouvelle tête de brosse à dents, que je mentionnerais par la suite, la caractéristique principale de la Oral-B iO est une application autonome qui utilise l’IA pour fournir aux utilisateurs un « suivi et un encadrement » en temps réel — avec un guide 3D informé par des milliers de séances de brossage enregistrées. Si l’utilisation d’une application autonome dans une salle de bain n’est pas dans vos habitudes, la iO possède son propre écran intégré qui vous permet de basculer entre 7 modes de brossage, et, selon Oral-B, « salue les utilisateurs, tout en leur fournissant un accompagnement et une motivation ».

Bien que la technologie intelligente puisse sembler un peu compliquée, la conception de la brosse semble assez simple, avec seulement deux boutons et l’écran intelligent. Ce dernier comptera jusqu’aux deux minutes recommandées par le dentiste et, si vous avez besoin d’une motivation supplémentaire, sourira et fera un clin d’œil si le brossage est parfait.

Comme la plupart des autres brosses électriques Oral-B, la iO est également dotée d’un capteur de pression qui s’allume en rouge lorsque l’utilisateur appuie trop bien — bien qu’ici aussi, vous verrez un visage triste sur l’écran connecté. Lorsque la pression est idéale, le voyant reste vert et l’écran vous sourit.

Un lancement à l’été

La tête de brosse à dents actuelle est dotée d’un entraînement magnétique sans frottement qui, selon la société, distribuera l’énergie plus efficacement à l’extrémité des poils et offrira un nettoyage plus doux et plus silencieux. La brosse utilise des mouvements « d’oscillation et de rotation », ainsi que des « micro-vibrations » qui promettent de vous donner cette sensation de fraîcheur du dentiste.

Lors de l’essai clinique de cette nouvelle technologie, Oral-B a constaté que les utilisateurs de la iO avaient 6 fois plus de plaque dentaire éliminée de la ligne gingivale et que 83 % des patients atteints de gingivite étaient passés de gencives classées comme « malsaines » à « saines » en 8 semaines. Elle devrait être disponible à l’achat avant août 2020.