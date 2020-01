CES 2020 : les Amazfit PowerBuds ont une excellente autonomie, et un petit prix

Comme attendu, la société Amazfit était présente au CES 2020. Et, elle est venue avec dans ses bagages les Amazit PowerBuds, de véritables écouteurs sans fil suffisamment robustes et étanches pour être utilisés pendant une activité physique. Peut-être le plus impressionnant de tous, ils coûteront beaucoup moins que la concurrence, puisqu’ils seront mis sur le marché au prix de 99,90 dollars, et seront disponibles dès le mois de février.

Les PowerBuds ont leurs propres innovations clés pour le suivi de l’activité, comme les crochets d’oreille magnétiques qui maintiennent les écouteurs pendant que vous faites de l’exercice et peuvent être retirés par la suite. Ils mesurent également votre fréquence cardiaque en temps réel et alertent l’utilisateur en cas de problème. Et, ils sont 30 % plus légers que les AirPods Pro d’Apple. En effet, ils pèsent 7 g chacun.

Amazfit prend un rôle plus actif avec les entraînements. En effet, ses écouteurs PowerBuds vous encourageront même pendant que vous faites de l’exercice. Il y a aussi un mode « Thru » pour laisser entrer le bruit ambiant, et une résistance à l’eau et à la poussière IP55.

En outre, les Amazfit PowerBuds sont de véritables écouteurs sans fil avec des commandes tactiles à l’extérieur accessibles pour une double pression pour lire et mettre en pause de la musique, prendre et refuser des appels, etc. Enfin, Amazfit prétend une impressionnante autonomie de 8 heures, soit le double de celle des AirPods Pro, qui s’étend jusqu’à 24 heures avec le boîtier de charge. Évidemment, leur prix est leur caractéristique la plus attrayante, et nous les attendons avec impatience pour février 2020.

« Pro » pour les sportifs, et « Zen » pour le dormeur

Oh, et si vous voulez emmener les Amazfit au lit avec vous, la société a un autre produit pour vous endormir : les Amazfit ZenBuds. Ce ne sont pas des écouteurs, mais plutôt des bouchons d’oreille intelligents qui utilisent une conception antibruit avec des capacités de suivi du sommeil, y compris la fréquence cardiaque, la position et la qualité du sommeil, le tout rassemblé dans un rapport journalier. Et ils pèsent 1,78 g chacun, soit trois fois plus légers que les AirPods Pro.

Les ZenBuds ont une autonomie de 12 heures, et même s’ils ne peuvent pas mettre votre musique préférée, ils peuvent émettre des sons apaisants (dans la vidéo d’Amazfit, il s’agissait de notes de piano) qui réduiront leur autonomie à 8 heures. Placez-les dans leur étui de charge pour les recharger et vous aurez 8 nuits avant d’avoir besoin de les recharger. Les ZenBuds seront vendus au prix de 149,90 dollars, mais aucune date de sortie n’a encore été annoncée.

Parmi les autres nouvelles, Amazfit a également lancé la montre connectée T-Rex au CES 2020.