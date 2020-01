CES 2020 : Segway-Ninebot dévoile une trottinette avec régulateur de vitesse

Segway-Ninebot a dévoilé une poignée de nouvelles trottinettes lors du CES 2020, dont une que la société affirme être « la trottinette la plus compacte, la plus légère et la plus économe en énergie jamais présentée pour naviguer dans un environnement urbain ».

Cette nouvelle trottinette électrique est vendue 699 dollars, appelée Air T15, est différente de celles que Segway-Ninebot fournit aux services de trottinettes électroniques dans le monde entier, car elle n’a pas d’accélérateur. Au lieu de cela, Segway-Ninebot indique que les conducteurs n’ont qu’à pousser la Air T15 et la trottinette calculera instantanément « la friction et l’état de la route et ajustera automatiquement votre vitesse pour que vous puissiez maintenir un taux de déplacement constant ». L’accélération sera aussi simple que de donner quelques coups de pied de plus sur la chaussée, tandis que le ralentissement sera géré en appuyant sur le frein de la roue arrière. En d’autres termes, c’est comme une trottinette avec un régulateur de vitesse.

Et, Segway-Ninebot a également travaillé sur la portabilité de la Air T15. Pour ce faire, la trottinette se plie en une structure presque plate par simple pression d’un bouton. Elle pèse près de 10 kg, ce qui n’est pas léger, mais reste néanmoins appréciable pour l’emmener avec vous.

La Air T15 est propulsée par un moteur de 300 watts qui permet à la trottinette d’atteindre une vitesse maximale de 20 km/h, même sur des pentes de 15 %. La trottinette peut régénérer de l’énergie dans la batterie pendant le freinage, ce qui permet d’obtenir une autonomie d’un peu plus de 15 km.

Elle dispose également d’un écran intégré dans le guidon.

D’autres trottinettes

Segway-Ninebot n’a pas seulement dévoilé la Air T15. Il y a une autre trottinette nommée T60, que la compagnie vante comme « un produit révolutionnaire ». La T60 a un « châssis de tricycle inversé » et indique que la trottinette est destinée en priorité au marché des trottinettes en libre-service. Elle devrait répondre aux nouveaux enjeux de mobilité partagée.

La société a également présenté la nouvelle version de sa trottinette Max, qui, selon elle, est conçue sur mesure pour « les défis d’une flotte urbaine ». Cela signifie que la nouvelle Max 30 aura de plus grandes roues, des câbles qui sont cachés pour les protéger des éléments extérieurs, et d’autres caractéristiques robustes qui, selon la compagnie, faciliteront la conduite de la trottinette, tout en étant plus stable. La nouvelle Max 30 aura aussi une batterie interchangeable, ce qui facilitera sa recharge sans la brancher la nuit.

En outre, la société a également annoncé une foule de scooters électriques, et S-Pod, un fauteuil roulant « auto-équilibré » — mais il ne sera pas disponible à la vente avant 2021.