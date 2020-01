CES 2020 : le logo de la PlayStation 5 dévoilé, mais rien de plus

Bien que Sony ait beaucoup à dire au CES 2020, elle est restée assez discrète sur sa future console. Elle réserve peut-être son grand show pour un événement plus opportun, centré sur le jeu, mais elle ne semble pas avoir trouvé comment garder l’attention sur celle-ci pendant une période prolongée. Cependant, elle avait une chose à dire sur la PlayStation 5, et cela se résume à son logo officiel. C’est mieux que rien, mais, tout bien considéré, son silence pourrait être un peu inquiétant.

En effet, Sony a révélé le logo de la PlayStation 5 (alias PS5) lors de sa conférence de presse au CES 2020 ce lundi soir, en même temps que l’annonce que Sony a vendu plus de 5 millions de casques PlayStation VR depuis le lancement de l’appareil en octobre 2016. De plus, Sony affirme avoir vendu 104 millions d’unités de PS4, ce qui en fait la deuxième console de jeu la plus vendue de l’histoire derrière la PS2 — la PS2 a un record de ventes de 158 millions d’unités sur toute sa durée de vie, ce qui rend très probable que la PS4 ne rattrapera pas son retard avant le lancement de la PS5.

Le logo est exactement comme prévu, Sony suivant une fois de plus les traces des logos de la PlayStation 3 et de la PlayStation 4 pour la PS5. La seule vraie différence ici, c’est le numéro. La police de caractères est la même, et il n’y a pas d’autre évolution du design.

Il est difficile de ne pas comparer et contraster l’approche de Sony avec celle de Microsoft dans la préparation de l’industrie du jeu pour leur prochain grand projet. Alors que les fuites ne manquent pas sur la PS5 et la Xbox Series X, Microsoft semble être en train de faire sa propre médiatisation.

Ni le logo Xbox ni le logo PS5 nouvellement dévoilé n’ont changé de façon substantielle, mais au moins les joueurs de Xbox ont davantage de choses à se mettre sous la dent dès qu’il s’agit de la marque. Microsoft prévoit d’appeler simplement sa prochaine console la « Xbox », un retour aux sources qui laisse la porte ouverte à d’autres modèles et séries. La PS5 n’est que ça, la PlayStation de 5e génération.

Microsoft gagne au poing ?

Microsoft attire également les projecteurs sur elle en surfant sur la vague du CES 2020. Durant le discours d’AMD, Phil Spencer, responsable du programme Xbox, a changé son profil Twitter pour montrer le processeur de la Xbox Series X, en pointant ses capacités 8K et ses racines au Project Scarlett. Même AMD a parlé du travail que la société a fait pour alimenter cette console. À contrario, Sony, jusqu’à présent, n’a pas réussi ce coup de marketing, même si sa PS5 sera également alimentée par une puce AMD.

En fait, la révélation presque silencieuse du logo de la PS5 par Sony et son silence relatif sur les teasers donne l’image d’une plateforme de jeu plus mature. Il s’agira d’une plateforme plus évolutive, s’inspirant directement de ses prédécesseurs, plutôt que la révolution que la Xbox Series X semble suggérer. On peut toutefois se demander si cela suffira à repousser ses rivaux dans les mois qui précèdent le lancement de la PS5.