Chapitre 02

Le communiqué du 9 septembre présente l’iPhone Duo comme le premier iPhone pliable d’Apple. Fermé, il offre un écran extérieur de 5,4 pouces ; ouvert, un écran intérieur de 7,6 pouces, tous deux en Super Retina XDR avec ProMotion et jusqu’à 3 000 nits en extérieur. La charnière compte plus de cent pièces. La fiche technique française d’Apple indique 254 grammes, 5,2 mm d’épaisseur ouvert et 11,3 mm fermé : ouvert, c’est selon Apple l’iPhone le plus fin jamais conçu. La puce A20 Pro, gravée en 2 nm, promet jusqu’à 35 % de performances soutenues en plus que l’iPhone 17 Pro. Deux batteries, une par moitié, annoncent jusqu’à 31 heures de vidéo sur l’écran intérieur et 44 heures sur l’écran extérieur.

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John Ternus y voit « le changement le plus transformateur de l’iPhone depuis l’original ».

Le Duo assume aussi des compromis. Il revient au Touch ID, intégré au bouton latéral, et sa fiche technique ne mentionne pas Face ID. L’appareil photo compte deux modules de 48 mégapixels, un principal et un ultra grand-angle, sans module téléobjectif dédié : le zoom 2x « de qualité optique » passe par le capteur principal. Le prix américain démarre à 1 999 dollars. Sur l’Apple Store français, l’iPhone Duo coûte 2 339 euros en 256 Go, 2 589 euros en 512 Go, 3 089 euros en 1 To et 3 839 euros en 2 To, plus qu’un iPhone 18 Pro qui, lui, conserve Face ID et un vrai téléobjectif. Les précommandes ont ouvert le 16 octobre et la vente le 23 octobre dans plus de 70 pays et régions, puis dans 28 autres à partir du 30 octobre.

Sur l’écran intérieur, Apple reprend des recettes de l’iPad. Selon son communiqué destiné aux développeurs, cet écran est 50 % plus grand que celui de l’iPhone 18 Pro Max, Split View permet pour la première fois d’ouvrir deux applications côte à côte sur un iPhone, et les applications standard peuvent s’étaler sur plusieurs colonnes. Microsoft annonce une version de Word et d’Outlook proche de celle du bureau. Nous avions recensé les premières applications optimisées.

Pourquoi si tard, alors que Samsung vend des pliables depuis 2019 ? Ternus a répondu dans un entretien à Andrew R. Chow, pour TIME, publié le 15 octobre : les autres pliables lui paraissaient « bon marché et de piètre qualité » (TIME). Il y explique aussi qu’Apple s’intéressait au pliage dès ses brevets de 2011, convaincue que les écrans OLED finiraient par devenir souples. Le choix d’un format intérieur proche d’un iPad, plutôt que d’un grand téléphone, va dans le même sens : selon Ternus, Apple ne voulait pas « simplement faire ce que d’autres avaient fait ». Samsung, de son côté, a choisi de moquer le nouveau venu.

Des débuts heurtés : les écrans fissurés

Quelques jours après la mise en vente, des utilisateurs ont signalé des écrans intérieurs fissurés le long de la charnière, parfois après seulement quelques pliages. Le 26 octobre, Apple a déclaré à 9to5Mac être au courant d’un problème touchant l’écran intérieur d’un « petit nombre » d’iPhone Duo, sans en donner la cause, et a invité les clients concernés à contacter AppleCare pour un remplacement, sans qu’AppleCare+ soit nécessaire (9to5Mac). Le même site note que de faux témoignages générés par IA ont circulé sur Reddit, à côté des cas authentiques. Quelques jours plus tard, un mémo interne a demandé aux Apple Store et aux réparateurs agréés d’inspecter les appareils touchés, puis de les réparer ou de les remplacer ; Apple précise qu’il n’y a « pas de rappel » de l’iPhone Duo (MacRumors).

Des démontages pointent une pièce de la charnière, sans confirmation officielle. Nous avons suivi l’affaire au jour le jour : le premier cas, les démontages et la piste de la charnière.

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Les premiers tests restent largement positifs sur la charnière, l’écran intérieur et les performances, et critiques sur le poids et le Touch ID (notre synthèse des premiers tests). Le problème d’écran, s’il reste limité, touche pourtant au cœur de la promesse : Ternus avait justifié le retard d’Apple par la qualité.