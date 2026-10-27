Le produit est sorti : le bilan des rumeurs

Samsung n’a pas tardé à exploiter les difficultés rencontrées par Apple avec son premier smartphone pliable. Quelques jours après la commercialisation de l’iPhone Duo, le constructeur sud-coréen a publié une publicité sur Instagram qui met en avant les problèmes de charnière signalés sur son rival, tout en comparant les dimensions des deux appareils.

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L’iPhone Duo, dévoilé en septembre et commercialisé le 23 octobre, a bénéficié d’une forte demande dès son lancement, au point qu’Apple aurait relevé ses objectifs de production. Mais des signalements de fissures sur l’écran interne et des vidéos de tests de résistance ont rapidement terni ce démarrage. Samsung entend désormais rappeler qu’il dispose de plusieurs années d’expérience sur le marché des smartphones pliants.

Samsung insiste sur la finesse et le poids du Galaxy Z Fold 8

Dans sa publicité sponsorisée sur Instagram, Samsung s’appuie notamment sur les résultats de tests de résistance et sur une comparaison physique entre les deux appareils. Le Galaxy Z Fold 8 serait ainsi plus fin de 1,6 mm et plus léger de 53 grammes que l’iPhone Duo.

Les chiffres communiqués illustrent cet écart : le Galaxy Z Fold 8 mesure 9,7 mm d’épaisseur une fois plié et pèse 201 grammes, contre 11,3 mm et 254 grammes pour le smartphone d’Apple. La publicité se termine par une formule sans ambiguïté : Samsung affirme avoir « des années d’avance sur les smartphones pliables ».

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Cette communication s’appuie sur un avantage historique réel. Samsung a commercialisé son premier Galaxy Fold en 2019 et a depuis multiplié les générations pour faire évoluer ses charnières, ses écrans et la conception générale de ses appareils. Selon la source, le Galaxy Z Fold 8 a également passé les mêmes tests de résistance qui ont mis en difficulté l’iPhone Duo.

La poussière et la charnière au cœur des inquiétudes

Les premiers signalements concernant l’iPhone Duo portent sur des défaillances de l’écran interne, parfois apparues peu après l’achat. Plusieurs utilisateurs soupçonnent la charnière d’être en cause. Le testeur JerryRigEverything a également montré que de la poussière ou des débris pouvaient perturber le mécanisme et empêcher le téléphone de se refermer correctement.

Ces essais ne suffisent toutefois pas à établir la fréquence réelle des pannes ni à déterminer précisément leur origine. Ils ont néanmoins alimenté les comparaisons avec les modèles concurrents, dont la conception a bénéficié de plusieurs années d’améliorations successives.

L’iPhone Duo conserve théoriquement un avantage en matière de résistance à la poussière grâce à sa certification IP68, contre IP48 pour le Galaxy Z Fold 8. Mais cette différence de certification ne permet pas, à elle seule, de conclure à une meilleure fiabilité générale : les signalements sur l’écran et la charnière constituent désormais un enjeu majeur pour l’image du premier pliant d’Apple.

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Apple promet des remplacements pour les appareils touchés

Apple a réagi aux signalements de fissures de l’écran interne en indiquant qu’un « petit nombre » d’iPhone Duo était concerné. L’entreprise propose le remplacement des appareils présentant ce problème spécifique.

Selon les informations rapportées, les clients n’auraient pas besoin de disposer d’une couverture AppleCare+ pour bénéficier de ce remplacement dans le cadre de ces défaillances. Les conditions précises de prise en charge restent néanmoins à vérifier auprès d’Apple.

Cette réponse pourrait limiter les conséquences immédiates pour les premiers acheteurs, mais elle ne règle pas encore la question de la fiabilité à long terme. Samsung a trouvé dans ces incidents une occasion de valoriser son expérience, tandis qu’Apple doit désormais rassurer les utilisateurs sur la robustesse de son nouveau format. La suite dépendra notamment de la fréquence des problèmes signalés et de la capacité du constructeur à les résoudre.