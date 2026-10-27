Le produit est sorti : le bilan des rumeurs

Plusieurs propriétaires d’iPhone Duo ont signalé des dommages sur l’écran interne de leur smartphone pliable, parfois après seulement quelques manipulations. Un détail revient dans ces témoignages : les fissures semblent se concentrer dans une zone similaire, à proximité de la charnière.

Publicité

Deux démontages, réalisés par iFixit et le créateur CuriousHagi, apportent de nouveaux éléments sur les mécanismes qui pourraient être en cause, sans permettre de trancher définitivement.

Sur Reddit, un propriétaire australien a notamment expliqué que son appareil s’était cassé après environ six heures d’utilisation et moins de vingt ouvertures. Il aurait ressenti une anomalie sous l’écran juste avant la rupture. Les modérateurs du forum ont vérifié l’appareil endommagé et son remplacement, mais pas la cause de la panne. Un autre utilisateur rapporte que la charnière s’est progressivement durcie après environ quatre pliages, avant d’émettre un claquement sonore lorsqu’il a tenté de poursuivre le mouvement. Dans les deux cas, Apple aurait remplacé le téléphone.

Ces témoignages illustrent des défaillances précoces potentiellement préoccupantes, mais ils ne permettent pas d’évaluer leur fréquence. Quelques publications sur Reddit ne suffisent pas à établir un taux de panne ni à démontrer que tous les appareils concernés présentent le même défaut.

Publicité

iFixit pointe une possible concentration des contraintes

Le spécialiste de la réparation iFixit a reconstitué une partie du mécanisme de la charnière à partir de séquences de démontage, de scans tomographiques et de brevets Apple. Son modèle situe la zone des dommages signalés près de la jonction entre l’ouverture destinée au câble flexible et le support central de la charnière, plutôt que directement au-dessus du câble.

L’une des simulations envisage que la barre centrale de soutien ne s’abaisse pas complètement au moment où le téléphone se referme. L’écran pourrait alors entrer en contact avec une partie restée trop haute, concentrant les contraintes mécaniques dans une zone précise. Ce scénario correspond à la localisation générale de certaines casses rapportées par les utilisateurs.

Toutefois, il s’agit d’une hypothèse, pas d’un mécanisme de rupture démontré. iFixit n’a pas reproduit cette séquence pendant son propre démontage. Son modèle aide à comprendre comment une pression localisée pourrait apparaître, mais ne prouve pas qu’elle soit à l’origine des incidents observés.

CuriousHagi découvre une pièce de charnière rompue

Le créateur CuriousHagi disposait, de son côté, d’un appareil physiquement endommagé à examiner. À l’intérieur, il a découvert qu’un élément annulaire de la charnière centrale s’était cassé. Cette pièce était plus fine que les composants voisins et la rupture se situait près d’une petite encoche. Des marques de contact étaient également visibles autour de la structure de soutien adjacente, sans débris permettant d’expliquer précisément la casse.

Selon son interprétation, la charnière aurait pu se désaligner avant la rupture de cette pièce, laquelle aurait ensuite heurté l’écran par-dessous. Cette hypothèse propose donc une séquence différente, dans laquelle un problème mécanique précéderait directement les dommages à l’affichage.

Publicité

Là encore, plusieurs inconnues subsistent. Le téléphone de CuriousHagi avait déjà subi des essais de résistance, tandis que d’autres tests de pliage non officiels n’ont pas entraîné la même défaillance soudaine. Ces différences rendent difficile l’extrapolation de ses observations aux appareils cassés lors d’une utilisation quotidienne. Les deux démontages apportent des indices, mais aucune cause commune n’est établie à ce stade.

Quels signes doivent alerter les propriétaires ?

En attendant des éléments plus concluants, le comportement de la charnière constitue un signal à prendre au sérieux. Une résistance soudainement plus importante, un mouvement inhabituel ou un bruit nouveau peuvent justifier une inspection, même si ces symptômes ne prouvent pas qu’une casse est imminente.

Si la charnière de l’iPhone Duo se durcit brusquement ou commence à produire un claquement inhabituel, mieux vaut ne pas forcer l’ouverture ou la fermeture pour vérifier si le problème persiste. Faire examiner l’appareil par Apple ou un réparateur agréé est une précaution plus raisonnable que de poursuivre les manipulations.

Le prix élevé de ce smartphone pliant rend ces premiers signalements particulièrement sensibles, mais la prudence impose de distinguer les incidents documentés des conclusions générales. Il faudra davantage de données et, idéalement, une analyse technique permettant de reproduire les défaillances pour déterminer si elles proviennent d’une faiblesse de conception, d’un désalignement de la charnière ou de facteurs propres à certains appareils.