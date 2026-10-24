Le produit est sorti : le bilan des rumeurs

Le lancement de l’iPhone Duo connaît déjà un premier incident préoccupant. En Australie, un acheteur affirme que l’écran intérieur de son smartphone pliable s’est fissuré moins de six heures après sa prise en main. L’appareil, vendu à partir de 2 339 euros, a finalement été remplacé dans un Apple Store de Melbourne.

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Selon le témoignage publié sur Reddit, un technicien aurait attribué la panne à un défaut de fabrication.

L’utilisateur explique que son téléphone a passé une grande partie de ses premières heures à restaurer ses données depuis iCloud. Après cette opération, il aurait voulu montrer l’appareil à un ami. C’est en manipulant la charnière qu’il aurait ressenti une résistance inhabituelle près de la pliure, avant d’entendre un craquement et de constater la fissure de l’écran.

Un remplacement immédiat dans un Apple Store

L’acheteur indique avoir d’abord contacté l’assistance téléphonique d’Apple. La marque lui aurait proposé un remplacement express, mais avec une préautorisation correspondant au prix total du téléphone et sans date de livraison garantie. Il a finalement préféré se rendre directement dans un Apple Store.

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Sur place, un technicien aurait remplacé l’appareil immédiatement. Le nouveau téléphone lui aurait été remis dans un emballage de service, plutôt que dans une boîte commerciale classique. Selon son récit, le magasin ne disposait que d’un seul exemplaire correspondant à la couleur et à la capacité recherchées.

Le technicien aurait qualifié l’incident de défaut de fabrication survenu dès la sortie d’usine. Le remplacement a donc été traité comme une prise en charge liée à un défaut, sans frais supplémentaires pour le client. L’appareil endommagé devait ensuite être renvoyé en Californie pour être examiné.

Le témoignage a suscité des débats sur Reddit, certains internautes mettant initialement en doute l’authenticité des photographies. L’auteur a répondu aux critiques en expliquant notamment que la bande blanche visible correspondait à des pixels défectueux et que certaines zones avaient été masquées pour protéger une photo personnelle. Les modérateurs du forum ont indiqué avoir reçu des images supplémentaires ainsi que des documents de réparation Apple, ce qui les a conduits à considérer le témoignage comme vérifié. L’origine exacte de la fissure n’a toutefois pas été confirmée indépendamment.

La charnière au centre des interrogations

L’incident attire l’attention sur la zone de pliure, l’un des éléments les plus sensibles d’un smartphone pliable. Apple indique que l’écran intérieur de l’iPhone Duo comprend plusieurs couches de protection, des adhésifs conçus pour permettre aux couches de glisser les unes par rapport aux autres, une plaque en titane sous le panneau et une couche de protection en polymère.

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La charnière soutient également la partie centrale de l’appareil lorsqu’il est ouvert. La zone de pliure reste néanmoins soumise à des contraintes mécaniques répétées à chaque ouverture et fermeture.

Le ressenti décrit par l’acheteur — une résistance inhabituelle suivie d’un craquement — soulève donc des questions sur le mécanisme, mais ne suffit pas à établir la cause de la panne. Un commentaire dans le même fil Reddit évoque plusieurs autres cas similaires signalés sur des réseaux sociaux chinois, sans apporter de données permettant d’en mesurer l’ampleur.

À ce stade, cet incident isolé ne permet pas de conclure à un défaut généralisé de l’iPhone Duo. L’examen de l’appareil endommagé pourrait fournir des indications plus précises sur les circonstances de la fissure.

Combien coûte la réparation d’un écran d’iPhone Duo ?

Le prix élevé du smartphone rend la question de la réparation particulièrement importante. Selon les tarifs publiés par Apple, le remplacement de l’écran intérieur coûterait 1 149 euros hors AppleCare+, tandis que le remplacement de la couche de protection serait facturé 55 euros.

Avec AppleCare+, ces montants tomberaient respectivement à 99 et 19 euros. La couverture est annoncée à 20,99 euros par mois, ou 209,99 euros par an.

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Pour les premiers acheteurs, quelques précautions restent utiles :

Vérifier qu’aucun objet ou débris ne se trouve entre les deux parties de l’appareil avant de le refermer.

Ouvrir et fermer le téléphone en le tenant par les bords, sans exercer une pression excessive au centre.

Ne pas retirer volontairement la couche de protection mate de l’écran.

En cas de résistance inhabituelle ou de sensation anormale au niveau de la charnière, cesser de manipuler l’appareil et demander rapidement un contrôle auprès d’Apple.

Un premier incident à surveiller, sans généraliser

Les smartphones pliables imposent des contraintes mécaniques différentes de celles des téléphones classiques. Cet incident rappelle que la qualité de fabrication et la fiabilité de la charnière sont essentielles, particulièrement pour un appareil aussi coûteux.

La prise en charge rapide rapportée par l’acheteur constitue un élément positif de son expérience, mais elle ne répond pas à la question de l’origine de la fissure. Il faudra davantage de cas documentés et, idéalement, des analyses techniques pour déterminer s’il s’agit d’un défaut ponctuel ou d’un problème plus large.

Pour le moment, l’histoire de Melbourne reste celle d’un appareil remplacé après une panne précoce. Elle mérite l’attention des premiers acheteurs, sans être considérée comme une preuve que tous les iPhone Duo présentent une fragilité similaire.