Apple vient de dévoiler sa Home Collection, une gamme d’accessoires pour la maison connectée développés avec LG et d’autres partenaires. Mais cette collaboration pourrait n’être qu’une première étape. Selon Mark Gurman, journaliste de Bloomberg, Apple compte observer attentivement les ventes de ces produits avant de décider si l’entreprise doit développer ses propres équipements pour concurrencer Google Nest et Amazon Ring.

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En parallèle, Apple travaillerait sur une caméra intérieure centrée sur la confidentialité, connue sous le nom de code J450. Sa particularité serait de s’appuyer sur l’intelligence artificielle pour reconnaître les personnes et les animaux présents dans une pièce, puis transmettre des descriptions textuelles plutôt que d’enregistrer des vidéos.

Cette stratégie pourrait permettre à Apple de tester le marché sans prendre immédiatement tous les risques liés à la conception de matériel. Elle pose aussi une question importante : les utilisateurs seraient-ils prêts à adopter une caméra domestique qui privilégie l’analyse en temps réel plutôt que la conservation des images ?

Apple teste le marché de la maison connectée avec LG

La nouvelle Apple Home Collection comprend plusieurs équipements fabriqués par LG, ainsi qu’un thermostat et un capteur fournis par Schneider Electric. La gamme développée avec LG inclut une sonnette vidéo, une caméra intérieure, une caméra extérieure, une caméra avec projecteur lumineux et une serrure connectée.

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Les produits doivent être commercialisés sur Apple.com et dans les Apple Store à partir de décembre 2026, certains modèles pouvant arriver au début de l’année 2027.

Selon Mark Gurman, Apple pourrait utiliser cette première gamme pour mesurer l’intérêt réel de ses clients. En tant que principal distributeur, l’entreprise disposera de données commerciales précises sur les ventes, ce qui lui permettra d’évaluer la demande et le potentiel de croissance du marché.

Si les résultats sont convaincants, Apple pourrait envisager de concevoir ses propres accessoires plutôt que de s’appuyer durablement sur les produits développés avec LG. À l’inverse, une demande limitée lui permettrait de réduire son exposition financière sans avoir investi massivement dans une nouvelle gamme de matériel.

Cette approche progressive offre à Apple un moyen de tester plusieurs catégories de produits avant de décider de l’ampleur de son engagement dans la maison connectée.

Une caméra Apple qui analyserait les pièces sans enregistrer de vidéo

Le projet le plus intrigant évoqué par Bloomberg porte le nom de code J450. Cette caméra intérieure serait conçue autour d’une approche différente de celle des caméras de surveillance traditionnelles. Selon les informations rapportées, elle utiliserait l’intelligence artificielle pour analyser son environnement, reconnaître les visages et identifier les animaux domestiques. Au lieu de conserver des séquences vidéo, elle transmettrait des descriptions textuelles des événements détectés.

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Une telle approche pourrait, par exemple, permettre de recevoir une notification décrivant la présence d’une personne ou d’un animal dans une pièce sans devoir consulter un enregistrement vidéo. Le fonctionnement précis du système et les informations effectivement transmises restent toutefois inconnus.

Le projet soulève également des questions importantes concernant le traitement des données. L’absence d’enregistrement vidéo ne signifie pas nécessairement l’absence de données personnelles : la reconnaissance des personnes et l’analyse de l’environnement nécessiteraient des garanties claires sur le traitement, la conservation et la transmission des informations.

La caméra J450 serait encore en développement, avec une arrivée envisagée dans un horizon d’environ un an. Apple n’a confirmé ni son existence ni ses caractéristiques.

Google Nest et Amazon Ring suivent une autre approche

Les concurrents d’Apple proposent déjà des services permettant d’exploiter l’intelligence artificielle pour mieux comprendre les événements détectés par les caméras. Google intègre notamment des fonctions de description et d’analyse dans son écosystème Nest, avec certaines possibilités associées à GeminiGemini est la famille de modèles d'IA multimodaux de Google DeepMind, à la fois application grand public et couche d'intelligence intégrée à Search, Android, Gmail et YouTube. Lire la fiche. L’accès aux fonctionnalités avancées nécessite un abonnement Google Home Premium Advanced annoncé à 18 euros par mois.

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Amazon Ring mise également sur la conservation des événements vidéo dans le cadre de ses abonnements, avec des formules dont les tarifs cités vont de 3,99 à 19,99 euros par mois et une durée de conservation pouvant atteindre 180 jours selon l’offre.

Les caméras LG de l’Apple Home Collection devraient, quant à elles, permettre de conserver les événements pendant dix jours via iCloud+iCloud+ est la version payante d'iCloud : de 0,99 € à 59,99 € par mois en France, elle ajoute de 50 Go à 12 To de stockage, le Relais privé, Masquer mon adresse e-mail, un domaine de messagerie personnalisé et l'enregistrement des caméras HomeKit, le tout partageable avec cinq proches. Lire la fiche, avec une formule de 50 Go couvrant une caméra selon l’article source.

La caméra J450 se distinguerait donc moins par la présence de l’IA que par son choix de ne pas enregistrer de vidéo. Si ce fonctionnement se confirme, Apple chercherait à répondre à une préoccupation spécifique : bénéficier d’une surveillance intelligente sans constituer un historique d’images du domicile.

Faut-il acheter les accessoires LG ou attendre les produits Apple ?

Pour les utilisateurs qui souhaitent équiper leur maison dès la fin de l’année, la Home Collection pourrait représenter une première porte d’entrée dans l’écosystème domotique commercialisé par Apple. Les accessoires LG seraient proposés par l’intermédiaire de la marque, avec une intégration pensée pour ses clients.

En revanche, ceux qui privilégient une approche de la surveillance domestique sans enregistrement vidéo pourraient préférer attendre d’en savoir davantage sur la caméra J450. Son existence reste cependant non confirmée, et son prix, ses fonctions exactes ainsi que sa date de disponibilité sont inconnus.

La collaboration avec LG pourrait ainsi servir de période d’observation pour Apple. Les ventes de la Home Collection aideront l’entreprise à déterminer si elle doit investir davantage dans ses propres équipements, tandis que le projet J450 pourrait représenter une autre manière d’aborder la sécurité domestique.

La stratégie d’Apple se dessine donc en deux temps : tester la demande avec des accessoires partenaires, puis éventuellement proposer du matériel maison différencié. Reste à savoir si les utilisateurs privilégieront la simplicité d’un écosystème intégré, la richesse des fonctionnalités ou une protection renforcée de leur vie privée.