Le produit est sorti : le bilan des rumeurs

Le premier iPhone pliable d’Apple, alias iPhone Duo, fait face à des signalements de fissures sur son écran intérieur, parfois apparues quelques heures seulement après l’achat. Les dommages semblent se concentrer au même endroit, près de la charnière. Un démontage réalisé par Zack Nelson, de la chaîne YouTube JerryRigEverything, apporte une première piste : un petit composant mécanique pourrait exercer une pression sur la dalle flexible.

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Après avoir retiré l’écran intérieur, le vidéaste a identifié une pièce de la charnière située juste derrière la zone où les fissures ont été signalées. Il l’a surnommée « Pixel Pincher 9000 », estimant qu’elle pourrait appuyer contre l’arrière de l’écran lorsque le téléphone est plié ou déplié.

Un composant de la charnière potentiellement en cause

Le mécanisme exact de la défaillance reste inconnu. Zack Nelson avance plusieurs hypothèses : une vis pourrait se desserrer ou un élément de guidage pourrait se détacher, laissant une partie de la charnière dépasser vers l’écran. Même une petite saillie pourrait alors endommager la dalle flexible sous l’effet des pliages répétés.

Toutefois, cette explication reste une hypothèse issue du démontage, et non la confirmation d’un défaut de conception. Pour établir un lien de causalité, il faudrait examiner des appareils touchés et déterminer précisément comment le composant interagit avec l’écran pendant une utilisation normale.

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La poussière, un autre risque pour l’écran pliable

Le démontage met également en évidence un autre problème potentiel : de la poussière ou du sable peuvent pénétrer dans la charnière et s’accumuler derrière l’écran. Ces particules pourraient elles aussi endommager la dalle, mais Zack Nelson distingue ce phénomène des fissures actuellement signalées.

Selon lui, des particules étrangères pourraient provoquer des perforations à différents endroits, tandis que les dommages rapportés sur l’iPhone Duo semblent se concentrer autour du même composant de charnière. Éviter les environnements poussiéreux ne suffirait donc pas nécessairement à prévenir le problème suspecté.

Apple reconnaît les signalements, sans expliquer leur origine

Apple a reconnu l’existence de signalements concernant l’écran intérieur et recommande aux clients touchés de contacter AppleCare pour obtenir un remplacement. L’entreprise n’a cependant pas communiqué d’explication sur l’origine des fissures.

Le démontage de JerryRigEverything apporte ainsi une piste technique à examiner, mais ne permet pas de conclure qu’un composant précis est responsable de toutes les défaillances. Il reste à déterminer si les dommages proviennent d’un défaut mécanique reproductible, de l’infiltration de particules ou de plusieurs causes distinctes.

Pour les premiers acheteurs de l’iPhone Duo, l’enjeu est important : si une pièce interne de la charnière est effectivement en cause, une utilisation soigneuse ne suffira pas forcément à éviter les fissures. Une explication technique d’Apple serait nécessaire pour mieux comprendre l’ampleur du problème et les éventuelles mesures correctives.