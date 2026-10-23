À quelques jours de sa commercialisation, l’iPhone Duo commence à dévoiler son potentiel au-delà de son écran pliable. Apple a présenté une première sélection d’applications et de jeux spécialement optimisés pour son nouveau smartphone pliable, avec des interfaces capables de s’adapter à ses deux écrans, à différentes positions de pliage et à un affichage plus généreux que celui des iPhone traditionnels.

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Les premières sélections éditoriales de l’App Store seront disponibles dès aujourd’hui, tandis que d’autres mises à jour doivent arriver au fil de l’année. Les applications compatibles afficheront un badge « Made for iPhone Duo » sur leur fiche de présentation. L’objectif est de transformer le format pliable en véritable avantage d’usage, plutôt que de simplement agrandir l’interface d’un iPhone classique.

Un écran intérieur plus grand et le multitâche en vedette

Selon Apple, l’écran intérieur de l’iPhone Duo offre une surface d’affichage supérieure de 50 % à celle de l’iPhone 18 Pro Max. Les deux écrans partagent le même ratio, ce qui permet aux applications de passer de l’un à l’autre en conservant des proportions cohérentes.

Toutefois, la nouveauté la plus importante concerne le multitâche. Pour la première fois sur un iPhone, la fonction Split View permet d’afficher deux applications côte à côte. Cette disposition ouvre la voie à des usages plus proches de ceux d’une tablette, notamment pour consulter un document tout en prenant des notes, suivre une visioconférence en parcourant des fichiers ou comparer des informations sans multiplier les changements d’application.

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Les développeurs peuvent également adapter leurs interfaces à la position du téléphone. Certaines applications affichent davantage de commandes lorsque l’appareil est ouvert, tandis que d’autres exploitent le pliage pour séparer les informations et les contrôles.

Netflix, Prime Video et les applications sportives s’adaptent

Le divertissement fait partie des premiers domaines à tirer parti du format. Netflix permet notamment de parcourir ses Clips sur l’écran extérieur avant de regarder les contenus sur le grand écran intérieur, dont la surface bénéficie d’un traitement nano-texturé. Les Clips peuvent également passer d’une présentation verticale à une vue horizontale.

Prime Video adopte une approche différente : lorsque l’iPhone Duo est partiellement plié, la vidéo apparaît dans la partie supérieure, tandis que les informations X-Ray — comme les détails sur les acteurs et les contenus bonus — occupent l’autre zone. Le téléphone peut ainsi servir de support pour regarder une vidéo sans accessoire supplémentaire. Paramount+ bénéficie pour sa part de commandes de lecture et d’options de navigation plus étendues, tandis qu’Apple TV exploite l’écran intérieur pour les films et les séries.

Les applications sportives MLB et PGA Tour proposent également une présentation enrichie, réunissant retransmissions en direct, résumés, scores en temps réel, statistiques et classements. Le grand écran doit faciliter la consultation simultanée de plusieurs informations pendant un événement sportif.

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Word, Outlook et Zoom misent sur la productivité

Apple met aussi en avant des applications professionnelles adaptées au nouvel écran. Microsoft Word et Outlook doivent bénéficier d’expériences plus proches de celles proposées sur ordinateur dans les prochaines semaines. Word pourra afficher les outils de mise en forme à côté du document, tandis qu’Outlook présentera la boîte de réception en parallèle du message ouvert.

Zoom pourra montrer simultanément les participants à une réunion et le contenu partagé. Slack facilite l’accès aux espaces de travail, aux canaux et à l’automatisation des tâches, tandis que Salesforce exploite la surface supplémentaire pour afficher des tableaux de bord et des informations liées à la relation client.

D’autres applications privilégient l’organisation personnelle et la création. Fantastical peut réunir calendriers, tâches et menus dans une même vue. Notewise combine notes, documents et outils d’IA, tandis que Things et Bear profitent de l’espace supplémentaire pour gérer les tâches et organiser les informations.

Dans le domaine de la vidéo, Edits, l’application de montage d’Instagram, peut afficher simultanément la timeline, les outils de montage et l’aperçu. VLLO bénéficie également d’une zone de travail plus large. Detail, de son côté, utilise le framework Core AI d’Apple pour exécuter localement des modèles d’intelligence artificielle dédiés à la création de contenu.

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Des jeux conçus pour les deux positions du téléphone

Apple affirme que la puce A20 Pro et la chambre à vapeur personnalisée de l’iPhone Duo permettent d’obtenir jusqu’à 35 % de performances soutenues supplémentaires par rapport à l’iPhone 17 Pro. Le constructeur met cette puissance en avant pour accompagner des jeux qui exploitent les possibilités du format pliable.

Asphalt Legends propose notamment plus de 350 voitures, jusqu’à sept adversaires en ligne, des véhicules détaillés et un éclairage dynamique sur l’écran intérieur. Zenless Zone Zero doit recevoir une mise à jour le mois prochain afin d’adapter ses commandes à la position de l’appareil.

Le jeu de rôle dark fantasy UnGodly, développé par Azra Games, adaptera ses commandes et ses vues aux deux écrans. Lorsqu’il est fermé, le téléphone pourra notamment afficher une vue plus haute de son monde ouvert. Sa sortie sur l’App Store est prévue en novembre.

Les jeux Apple Arcade Sneaky Sasquatch et Retrocade s’adapteront également aux positions ouverte et fermée, avec la possibilité de lancer rapidement une partie lorsque le téléphone est replié. Deck-Man pousse plus loin le concept en transformant l’iPhone Duo en lecteur de cassettes rétro : l’utilisateur ouvre l’appareil pour choisir un album et insérer une cassette virtuelle, puis le referme pour écouter sa musique sur Apple Music.

Cuisine, shopping et services locaux profitent du grand écran

Le format pliable concerne aussi des usages plus quotidiens. NYT Cooking peut afficher des recettes et des visuels plus riches lorsque l’iPhone Duo est partiellement plié et posé sur un plan de travail. L’application LTK permet de regarder les vidéos de créateurs tout en parcourant les produits présentés, tandis que Lowe’s facilite l’examen de finitions, de matériaux et de projets d’aménagement.

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L’application Shop exploite l’espace disponible pour montrer davantage de produits et faciliter la découverte, les achats et le suivi des commandes. OpenTable peut réunir les informations sur les restaurants, les disponibilités et les options de réservation. DoorDash prévoit de son côté d’afficher le suivi des livraisons sur une carte plus grande avant la fin de l’année.

Yelp adopte une présentation particulièrement adaptée à la comparaison : les cartes et les avis peuvent apparaître côte à côte pour examiner plusieurs commerces locaux. Dans le domaine des déplacements, Lyft permet de comparer les options de transport et les itinéraires sur une carte élargie. Les applications d’American Airlines et de United Airlines facilitent respectivement l’accès aux cartes d’embarquement, au choix des sièges et aux plans des terminaux, ou regroupent la navigation avec la réservation et la gestion des voyages.

Flighty propose un affichage dédié au suivi des vols lorsque le téléphone est posé en position inclinée. Sky Guide utilise toute la surface de l’écran pour ses cartes du ciel, avec des commandes Liquid Glass, tandis que Tide Guide associe les prévisions des marées aux radars météorologiques en direct.

Des applications internationales également optimisées

Les adaptations ne se limitent pas aux applications américaines. Des développeurs en Chine, en Corée du Sud, en Europe et en Amérique latine travaillent aussi sur des interfaces pensées pour les écrans et les positions de l’iPhone Duo.

En Chine, iQIYI améliore la découverte des films et des séries, tandis que WPS Office adapte son interface et ses commandes. Xmind peut afficher des cartes mentales et des plans côte à côte. Weibo adapte son fil d’actualité, ses vidéos et ses outils de publication, alors qu’AMap ajuste la navigation entre une vue portrait de la route et une présentation paysage plus large. Taobao permet notamment d’afficher davantage de produits et de rapprocher les images des informations correspondantes.

En Corée du Sud, WEBTOON et NAVER SERIES tirent parti du grand écran pour la lecture de bandes dessinées et de livres. KakaoTalk facilite le suivi de plusieurs conversations, tandis que KakaoPage adopte une présentation évoquant celle d’un livre, avec prise en charge de Split View.

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En Europe, Apple cite notamment Airmail, Craft et Tiimo. La première affiche davantage de contenu dans la boîte de réception et les messages. Craft offre plus d’espace pour les notes, les tâches et les documents, tandis que Tiimo peut présenter un planning sur l’écran extérieur et un minuteur visuel accompagné de notes lorsque l’appareil est posé en position inclinée.

En Amérique latine, Tripsy adapte son interface à la préparation des voyages. SmartGym peut afficher les programmes d’entraînement et les détails des exercices côte à côte, tandis que Moises permet de régler les voix et les instruments tout en suivant les paroles et les accords.

Apple adapte ses outils pour accompagner les développeurs

Pour faciliter ces évolutions, Apple a organisé plus de 50 ateliers en présentiel dans 19 villes, auxquels ont participé plus de 2 000 développeurs. D’autres sessions sont prévues à Londres, Mexico, Montréal, Paris et Toronto. Des guides techniques, des conférences en ligne et les forums Apple Developer complètent ce dispositif.

Le SDK iOS 27.1 introduit plusieurs API destinées à simplifier l’adaptation des applications. SwiftUI et UIKit peuvent notamment gérer les deux écrans, déplacer les commandes pour les rendre plus accessibles, développer les interfaces en plusieurs colonnes et éviter de placer des boutons dans la zone du pli. D’autres API permettent de répartir le contenu autour de cette zone ou d’étendre l’interface sur toute la surface de l’écran.

Une API dédiée à la charnière permet aux applications de réagir à l’angle d’ouverture. Les accessoires de scène peuvent, quant à eux, afficher des contenus sur les deux écrans, par exemple un téléprompteur sur l’écran extérieur pendant un enregistrement. Apple ajoute aussi des API pour les appareils photo, avec la prise en charge des selfies utilisant les caméras arrière et de la première caméra sous l’écran sur iPhone.

Enfin, le Device Hub intégré à Xcode 27.1 permet aux développeurs de simuler différentes manipulations de l’iPhone Duo : ouverture, fermeture, pliage et rotation. Les applications optimisées peuvent dès à présent être soumises à l’App Store.

iPhone Duo : lancement le 23 octobre dans plus de 70 pays

Apple prévoit de commercialiser l’iPhone Duo dans plus de 70 pays et régions à partir de ce vendredi 23 octobre, avant une arrivée dans 28 marchés supplémentaires le 30 octobre. La gamme sera proposée en deux coloris, Blanc stellaire et Ciel nocturne, avec des capacités de stockage de 256 Go, 512 Go, 1 To et 2 To.

En France, son prix de départ est fixé à 2 339 euros. Apple met également en avant ses services associés, dont AppleCare+ et AppleCare One dans les marchés compatibles, ainsi que les abonnements iCloud+iCloud+ est la version payante d'iCloud : de 0,99 € à 59,99 € par mois en France, elle ajoute de 50 Go à 12 To de stockage, le Relais privé, Masquer mon adresse e-mail, un domaine de messagerie personnalisé et l'enregistrement des caméras HomeKit, le tout partageable avec cinq proches. Lire la fiche et Apple One. Dans certaines régions, les acheteurs éligibles peuvent bénéficier de trois mois gratuits d’Apple One, sous réserve des conditions applicables.

Avec cette première vague d’applications optimisées, Apple cherche à démontrer que l’iPhone Duo ne se résume pas à un écran plus grand. Le succès de son format dépendra toutefois de la capacité des développeurs à proposer des expériences réellement adaptées, plutôt que de simples interfaces agrandies. Les prochaines mises à jour permettront de mesurer à quel point ce nouveau format transforme les usages au quotidien.