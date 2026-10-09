Chapitre 02

Premier pilier, et premier élément déclaré « en disponibilité générale » : les Microsoft Execution Containers (MXC). Le billet du Windows Developer Blog décrit un système de politiques : le développeur ou l’administrateur déclare les fichiers, les destinations réseau et les ressources d’interface qu’un agent peut utiliser, et Windows choisit le conteneur chargé de faire respecter ces règles. Principe affiché : une politique reste extérieure à l’agent, qui ne peut donc pas s’accorder des droits supplémentaires.

Quatre niveaux d’isolation sont proposés : un conteneur de processus (AppContainer sur Windows, aussi disponible sur macOS et Linux), un conteneur de session (compte et bureau distincts de l’utilisateur, Windows 11 uniquement), WSLc pour les chaînes d’outils Linux, et une micro-machine virtuelle. Trois modes d’exploitation facilitent l’écriture des règles : « application » (tout accès non accordé est bloqué), « apprentissage » (bloqué et consigné dans un rapport JSON) et « permissif » (autorisé mais consigné). Le code est publié sous licence MIT, avec des kits pour Rust, .NET et Node. C’est une vraie base de travail.

Les agents déjà compatibles sont Codex d’OpenAI, GitHub Copilot, OpenClaw, Replit, LM Studio, OpenShell de NVIDIA et Unsloth AI. Suivront Claude Code, Box, Egnyte, Heidi Health, Hermes Agent, Manus, Perplexity, Raycast et Simular. Meta prépare aussi une application native, Muse pour Windows.

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Ce que le dépôt de code révèle sur la maturité. Nous avons consulté le dépôt GitHub de MXC et son historique. Jusqu’au 6 octobre, son README portait un avertissement : le code était une préversion, certaines politiques générées étaient « trop permissives » et, en substance, aucun profil MXC ne devait être traité comme une frontière de sécurité. Un commit intitulé « Remove preview disclaimer from README » a supprimé cet avertissement le 6 octobre, la veille de l’annonce de disponibilité générale. Les backends Windows Sandbox, micro-VM et Hyperlight restent étiquetés expérimentaux ; WSLc est devenu stable avec la version 0.9, publiée le 21 septembre. Le projet a donc mûri vite, ce que souligne l’analyste Rajesh Beri : de la préversion de Build en juin à la disponibilité générale d’octobre, quatre mois.

Que dit la documentation sur les limites ? Pour la session isolée, la documentation d’architecture indique que le réseau ne peut pas être filtré (la politique doit déclarer une posture « tout autorisé ») et que la session isole l’interface de l’hôte sans refuser au code contenu ses propres capacités d’interface. Pour Windows Sandbox, le refus de chemins de fichiers n’est qu’un rejet « au mieux » à la création, explicitement « pas une frontière de sécurité renforcée ». Dans une analyse du code datée de juin, Origin relevait aussi des trous dans le filtrage des chemins (noms courts 8.3, liens symboliques, jonctions) et des filtres réseau « coopératifs » que des connexions brutes contournent. Nous n’avons pas pu vérifier lesquels subsistent. Rien de scandaleux pour un projet jeune et documenté ouvertement, mais le billet de lancement n’en dit rien.

Reste le plus important pour une entreprise : les contrôles de flotte. D’après le billet développeur, la gestion par Intune des conteneurs de processus, la distinction par Entra entre l’activité de l’agent et celle de l’utilisateur, et les contrôles Agent 365 sur les agents locaux sont « à venir », sans date. Pour Rajesh Beri, MXC est donc d’abord un bac à sable côté développeur à piloter, non un contrôle géré : le développeur de l’agent écrit la politique, le mode « application » bloque sans journaliser, l’option --audit désactive toute la sécurité (à ne pas confondre avec le mode « apprentissage », qui garde l’application active) et le bac à sable du Copilot local autorise Internet en sortie par défaut.

C’est une lecture d’analyste, pas un fait établi, mais elle rejoint VentureBeat : le plus difficile n’est pas de bâtir le bac à sable, c’est d’écrire les politiques qu’on y met. Côté configuration minimale, le dépôt exige la build 26100.9278 de Windows 11 24H2 (mise à jour d’août 2026) pour le conteneur de processus et la 26100.9550 (septembre) pour la session. Une note de bas de page du billet principal le dit à sa façon : la gouvernance à grande échelle « peut nécessiter des services supplémentaires ».