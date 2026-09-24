Chapitre 04

La documentation d’Anthropic, la plus détaillée des trois sur le sujet, énumère elle-même les causes de dérive. Elles valent, en principe, pour n’importe quel agent :

Le contexte long. À chaque requête, l’outil renvoie toute la conversation. Une simple question posée dans une séance ouverte depuis le matin consomme donc l’équivalent de tout l’historique.

À chaque requête, l’outil renvoie toute la conversation. Une simple question posée dans une séance ouverte depuis le matin consomme donc l’équivalent de tout l’historique. Les ratés de cache. Le premier message après une pause plus longue que la durée de vie du cache retraite tout le contexte. Cette durée est d’une heure sur abonnement, mais tombe à cinq minutes dès qu’on puise dans les crédits d’usage ou qu’on passe par l’API.

Le premier message après une pause plus longue que la durée de vie du cache retraite tout le contexte. Cette durée est d’une heure sur abonnement, mais tombe à cinq minutes dès qu’on puise dans les crédits d’usage ou qu’on passe par l’API. Les équipes d’agents. Plusieurs instances en parallèle consomment chacune leur propre contexte : environ 7 fois plus de tokens qu’une séance standard lorsque les coéquipiers travaillent en mode plan, selon la documentation.

Plusieurs instances en parallèle consomment chacune leur propre contexte : environ 7 fois plus de tokens qu’une séance standard lorsque les coéquipiers travaillent en mode plan, selon la documentation. La réflexion. Les tokens de raisonnement sont facturés comme des tokens de sortie, et le budget par défaut peut atteindre des dizaines de milliers de tokens par requête.

Les tokens de raisonnement sont facturés comme des tokens de sortie, et le budget par défaut peut atteindre des dizaines de milliers de tokens par requête. Les tâches planifiées. Une boucle programmée se déclenche à intervalle fixe, y compris quand la séance est inactive, en renvoyant à chaque fois tout le contexte.

Une boucle programmée se déclenche à intervalle fixe, y compris quand la séance est inactive, en renvoyant à chaque fois tout le contexte. Le mode rapide. Sur Opus 5, il double le tarif : 10 $ / 50 $ par million de tokens au lieu de 5 $ / 25 $.

Le point commun de ces mécanismes : ils sont invisibles à l’usage. Rien, dans une conversation qui progresse normalement, ne signale qu’on vient de retraiter cent mille tokens parce qu’on a déjeuné.

Le budget d’une équipe : le siège n’est que l’acompte

Pour une entreprise, l’écart entre l’étiquette et la réalité est plus net encore. Un siège Copilot Business coûte 19 dollars et inclut 1 900 crédits, soit environ 19 dollars de consommation à 0,01 $ le crédit : aucun effet de levier. Chez GitHub, l’effet de levier n’existe qu’à l’achat individuel : 1,5 fois le prix pour Pro, environ 1,8 pour Pro+ (7 000 crédits pour 39 $), 2 pour Max (20 000 crédits pour 100 $).

Comparez avec la moyenne mesurée par Anthropic : 150 à 250 dollars par développeur et par mois, avec 90 % des utilisateurs sous 30 dollars par jour actif. Un siège à 20 ou 125 dollars ne couvre pas, à lui seul, un usage intensif : l’écart est comblé par des crédits d’usage à tarif API, que les administrateurs peuvent autoriser ou plafonner par organisation, par groupe ou par personne. Le siège Enterprise de Claude est d’ailleurs affiché 20 $, avec un coût d’usage qui varie selon le modèle et la tâche.

Ma conclusion budgétaire est simple : pour une équipe, la ligne « abonnement » est marginale ; la ligne à piloter est l’enveloppe de dépassement, avec un plafond par personne et un suivi par outil. Anthropic (analyses par utilisateur, limites de dépense) et GitHub (budgets et plafonds) documentent ces contrôles ; côté OpenAI, les dépassements se facturent en crédits et se suivent par plan.

Des règles qui changent tous les trois mois

Il faut aussi tenir compte d’une instabilité qui rend toute comparaison périssable. En 2026 seulement :

2 avril : OpenAI retire la tarification par message de Codex pour Plus, Pro et Business, au profit de crédits alignés sur les tokens.

: OpenAI retire la tarification par message de Codex pour Plus, Pro et Business, au profit de crédits alignés sur les tokens. 1er juin : GitHub remplace les requêtes premium de Copilot par des AI Credits, et supprime le repli vers un modèle moins cher.

: GitHub remplace les requêtes premium de Copilot par des AI Credits, et supprime le repli vers un modèle moins cher. 12 juillet : OpenAI lève temporairement la limite de cinq heures pour Plus, Business et Pro, sans date de fin annoncée ; les plafonds hebdomadaires restent en vigueur.

: OpenAI lève temporairement la limite de cinq heures pour Plus, Business et Pro, sans date de fin annoncée ; les plafonds hebdomadaires restent en vigueur. Août-septembre : Anthropic renonce à la hausse de Sonnet 5 de 2 $ / 10 $ à 3 $ / 15 $ qu’il avait planifiée pour le 1er septembre. Le tarif introductif devient le tarif standard.

Ces mouvements vont dans les deux sens, ce qui est justement le problème : on ne peut pas prévoir un budget annuel sur un tarif qui bouge en cours d’année. Nous suivons ces grilles et actualiserons cette enquête à chaque changement notable.