L’iPhone Duo marque plusieurs ruptures dans l’histoire récente d’Apple, mais l’une des plus symboliques tient dans un accessoire : l’Apple Pencil. Pour la première fois, un iPhone est officiellement pensé pour fonctionner avec un stylet, alors que Steve Jobs avait autrefois fait de son rejet un marqueur fort de la philosophie de l’iPhone.

Interrogé après la présentation du Duo, le nouveau CEO d’Apple, John Ternus, a clairement expliqué qu’il ne considérait pas cette position historique comme une règle intangible. Une manière assez nette de montrer que l’Apple de 2026 entend respecter son héritage sans en devenir prisonnière.

« Si vous voyez un stylet, ils se sont trompés »

La phrase de Steve Jobs est restée célèbre. Lors de la présentation du premier iPhone, il défendait l’idée que le doigt humain constituait l’outil naturel idéal pour une interface tactile. À ses yeux, imposer un stylet revenait à ajouter une couche de complexité inutile entre l’utilisateur et l’écran.

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Cette philosophie a profondément façonné l’iPhone pendant près de vingt ans. Les interfaces d’iOS ont été pensées autour du toucher direct, avec de grandes cibles tactiles, des gestes simples et aucune dépendance à un accessoire de précision.

Le contexte a pourtant changé. L’iPhone Duo n’est plus seulement un téléphone doté d’un écran légèrement plus grand. Une fois ouvert, sa dalle intérieure de 7,6 pouces se rapproche beaucoup davantage de l’expérience d’un petit iPad, avec du multitâche, deux applications côte à côte et une surface suffisamment importante pour que l’écriture ou le dessin au stylet commencent à avoir du sens.

C’est précisément sur ce terrain qu’Apple semble considérer que l’ancien principe de Jobs n’est plus adapté.

John Ternus ne voit pas le Pencil comme une entorse à la philosophie Apple

Dans une interview réalisée après l’annonce de l’iPhone Duo, John Ternus et Greg « Joz » Joswiak ont été interrogés sur cette contradiction apparente. Ternus a expliqué qu’il n’avait jamais considéré la position de Steve Jobs comme une sorte de règle immuable. Selon lui, l’Apple Pencil reste un outil très polyvalent, particulièrement utile pour certaines tâches qui exigent davantage de précision que le doigt.

Cette nuance est importante.

Apple ne présente pas le Pencil comme une nouvelle manière obligatoire d’utiliser l’iPhone Duo. Le doigt reste l’outil principal de l’interface, comme sur n’importe quel autre iPhone. Le stylet vient simplement ajouter une option pour l’écriture, le dessin, l’annotation ou certaines manipulations précises.

Joswiak a d’ailleurs résumé le positionnement du Duo en le présentant comme une sorte de croisement entre deux appareils : un iPhone lorsqu’il est fermé, et une expérience proche de l’iPad lorsqu’il est déployé.

Dans ce cadre, le support du Pencil paraît beaucoup moins contradictoire qu’il ne l’aurait été sur un iPhone classique de 6 pouces.

L’iPhone Duo brouille volontairement la frontière entre iPhone et iPad

C’est probablement là que se situe le véritable sujet. L’Apple Pencil existe depuis longtemps sur iPad, ce qui avait déjà montré qu’Apple n’était pas fondamentalement opposée au stylet en tant qu’outil. La différence est que le Pencil avait toujours été réservé à une catégorie d’appareil où la surface d’affichage et les usages créatifs rendaient sa présence évidente.

L’iPhone Duo fait disparaître une partie de cette frontière. Avec son écran intérieur de 7,6 pouces, sa prise en charge de deux applications simultanées et son Apple Pencil, il ne se contente plus d’être un grand téléphone pliable. Il devient un produit hybride situé entre smartphone et tablette compacte.

Apple prévoit d’ailleurs d’ajouter la prise en charge du Pencil plus tard dans l’année, signe que cette fonction fait partie d’une vision plus large du produit plutôt que d’un simple accessoire ajouté au lancement.

La logique est assez claire : si le Duo doit remplacer à la fois une partie des usages de l’iPhone et ceux d’un petit iPad, il doit aussi récupérer les outils associés à ces deux univers.

Apple s’éloigne depuis longtemps de plusieurs convictions de Steve Jobs

L’exemple du stylet n’est pas isolé. Apple a déjà revu plusieurs choix considérés autrefois comme profondément liés à la vision de Steve Jobs. La taille des iPhone a augmenté, l’iPad a adopté davantage de fonctions proches d’un ordinateur, les interfaces ont évolué et la gamme elle-même est devenue beaucoup plus complexe.

La question des écrans tactiles sur Mac constitue un autre exemple révélateur. Jobs avait critiqué l’idée d’un ordinateur portable tactile, estimant que maintenir longtemps le bras devant un écran vertical était ergonomiquement mauvais. Apple a pendant des années défendu cette séparation stricte entre Mac et iPad. Or, la firme prépare désormais un MacBook avec écran tactile, selon les informations évoquées autour de sa future gamme. Même si cette évolution reste à juger une fois le produit officiellement présenté, elle montre que la stratégie actuelle d’Apple privilégie davantage la convergence des usages que le respect littéral de positions formulées il y a parfois près de vingt ans.

Et c’est assez logique : les appareils, les interfaces et les habitudes ont profondément changé depuis l’époque du premier iPhone.

Rompre avec Jobs ne signifie pas abandonner la philosophie Apple

La tentation est grande de présenter chaque changement de cap comme une trahison de Steve Jobs. Mais ce raisonnement simplifie beaucoup trop l’histoire d’Apple. Jobs lui-même changeait régulièrement de position lorsque les technologies ou les usages évoluaient. La philosophie de l’entreprise a toujours reposé davantage sur la recherche d’une expérience cohérente que sur le respect éternel d’une liste de règles.

Dans le cas de l’Apple Pencil, la distinction est particulièrement nette. Jobs rejetait surtout l’idée d’un stylet indispensable pour utiliser un smartphone tactile. Ce n’est pas ce que propose Apple avec le Duo. L’utilisateur peut continuer à naviguer entièrement au doigt, tandis que le Pencil intervient comme outil spécialisé lorsque davantage de précision est utile.

Ce n’est donc pas tant le retour du stylet que son changement de statut. Il n’est plus une béquille destinée à compenser une mauvaise interface tactile, mais un outil supplémentaire pour un appareil devenu suffisamment grand et polyvalent pour justifier son existence.

John Ternus impose déjà une Apple plus pragmatique

Cette décision prend également une dimension particulière parce qu’elle intervient au début de l’ère John Ternus. Le nouveau CEO hérite d’une entreprise où l’ombre de Steve Jobs reste omniprésente, mais où le marché impose désormais de répondre à des usages qui n’existaient pas lorsque les grands principes historiques de l’iPhone ont été formulés.

Le Duo est probablement le meilleur symbole de cette transition. Apple arrive tard sur le pliable, mais choisit immédiatement d’explorer des usages plus larges : multitâche, formats intermédiaires, Pencil, changement dynamique d’interface et positionnement entre iPhone et iPad.

Cette approche suggère une Apple plus disposée à remettre en question certains dogmes historiques si cela permet de créer des produits plus cohérents avec les usages actuels.

Le véritable héritage de Steve Jobs n’est peut-être donc pas de continuer à répéter ses choix de 2007, mais de conserver la liberté de les abandonner lorsque le produit l’exige. Avec l’iPhone Duo, John Ternus semble déjà vouloir inscrire son mandat dans cette logique.