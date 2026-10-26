Chapitre 01

L’avis du projet PHP (php.net) et les deux avis GitHub (GHSA-w8hw-w9fx-j79w, GHSA-6wmf-4rv5-p3rp) décrivent deux failles. La CVE-2026-109618 tient à la gestion d’un manque de mémoire : PHP abandonne une requête avec longjmp() alors que sa mémoire n’est qu’à moitié initialisée, et le nettoyage de fin de requête lit ensuite cet état invalide. La CVE-2026-109619 concerne un état global qui survit à la libération de la mémoire de sa requête : une opération exécutée avant l’initialisation de la requête suivante peut le réutiliser (utilisation après libération). Le correctif de la première supprime longjmp() pour ces erreurs et le remplace par une gestion différée jusqu’à un point sûr.

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Le score est de 9,2 sur l’échelle CVSS 4.0 pour les deux. Son vecteur précise toutefois que l’attaque est à complexité élevée et que des conditions d’attaque doivent être réunies (AC:H, AT:P), sans privilège ni interaction de l’utilisateur. Autrement dit, la note maximale de l’annonce ne dit pas que l’exploitation est triviale. La base NVD (fiche de la CVE-2026-109618), publiée le 21 octobre à 14 h 17 UTC, y ajoute ses propres scores CVSS 3.1 : 9,8 pour la première, 8,1 pour la seconde.

Les impacts confirmés sont précis. Pour la CVE-2026-109618, une exécution de code non authentifiée, sous le compte du processus web, validée sur Apache avec mod_php et les limites par défaut. Pour la CVE-2026-109619, le chemin confirmé passe par le suivi des erreurs fatales sous PHP 8.5, contre mod_php, avec aussi un chemin par la progression des envois de session. Datadog précise que, sous PHP-FPM, l’attaque exige en plus que l’application effectue une opération adaptée après le démarrage de la requête (Datadog Security Labs). Wiz, de son côté, parle de quatre bugs regroupés en deux CVE et affirme qu’un attaquant peut lire la mémoire du processus à distance, sans exécuter de code (Wiz Research). La faille est dans PHP lui-même : une application « Hello World » sur une version vulnérable peut être touchée, quel que soit le CMS.

Les chercheurs de Calif, auteurs du récit technique de référence (calif.io), expliquent le déclencheur : une erreur fatale provoquée par la pression sur la limite de mémoire memory_limit , par exemple avec des envois de fichiers multipart aux noms imbriqués.

Une troisième faille, déjà. Le 23 octobre, PHP a signalé la CVE-2026-115560, liée à la progression des envois de session. D’après CERT-EU, c’est une troisième exécution de code à distance, qui ne touche que des applications configurées de façon inhabituelle ; PHP ne publiera pas de version hors cycle (avis CERT-EU 2026-018). D’après Cloudflare, elle affecte même les versions entièrement corrigées, dont la 8.5.12, et son correctif attendra la prochaine version régulière (Cloudflare). Datadog juge en outre que d’autres variantes du même type de bug sont probables, car l’insertion dans la table de hachage met encore à jour ses compteurs avant d’allouer la clé dans PHP 8.5.12.

Dernier détail : le 20 octobre, vers 15 h UTC, les deux identifiants CVE circulaient en ligne avec une mauvaise date et un score de 10,0, rapporte la PHP Foundation. Le score réel est de 9,2.