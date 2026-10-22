Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

Les premiers tests de l’iPhone Duo sont tombés, et ils sont largement positifs. Engadget, Gizmodo, Numerama ou encore The Verge ont pu utiliser le premier smartphone pliable d’Apple avant sa sortie, prévue le 23 octobre. La plupart saluent sa charnière, son écran intérieur mat et ses performances, au point que Engadget le qualifie de pliable « de première classe ».

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Le tableau n’est pas parfait pour autant. Le poids de 254 grammes revient dans presque tous les tests, tout comme l’absence de Face ID, remplacé par Touch ID, et un module photo moins complet que celui des iPhone 18 Pro.

Reste un prix qui en fait l’iPhone le plus cher jamais vendu : 2 339 euros en France pour la version de 256 Go. Les testeurs s’accordent à dire qu’il s’adresse d’abord aux passionnés prêts à payer pour un format nouveau.

iPhone Duo : une charnière et un écran qui convainquent

C’est le point qui fait l’unanimité. L’écran intérieur de 7,6 pouces adopte une finition mate, dérivée de la technologie nano-texture des Mac et des iPad. Elle réduit les reflets et les traces de doigts, et rend la pliure très discrète. TechRadar la juge pratiquement invisible au quotidien, même si plusieurs testeurs notent qu’elle reste perceptible au toucher et visible sous certains angles.

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La charnière impressionne aussi. Elle s’ouvre à 180 degrés et tient dans presque toutes les positions intermédiaires. Joanna Stern l’a soumise à un robot pendant 32 600 cycles d’ouverture et de fermeture, sans perte de fermeté. Une fois déplié, l’appareil ne mesure que 5,2 millimètres d’épaisseur, selon Gizmodo.

Les testeurs saluent également la certification IP68 contre l’eau et la poussière, rare sur un smartphone pliable. L’écran extérieur de 5,4 pouces, à 120 Hz, offre une luminosité allant jusqu’à 3 000 nits.

Des performances et une autonomie solides

La puce A20 Pro offre des performances supérieures à celles du Galaxy Z Fold 8 dans les tests de Gizmodo. Engadget relève que l’iPhone Duo tient 28 h 48 en lecture vidéo, un peu plus que le pliable de Samsung, et qu’il reste souvent plus de 40 % de batterie en fin de journée. La recharge atteint 50 % en 20 minutes avec un chargeur de 60 W.

Gizmodo mesure entre 5,5 et 7,5 heures d’écran allumé selon l’usage, un résultat jugé meilleur que celui de beaucoup de premiers pliables Android. Ces chiffres confirment les fuites qui évoquaient une batterie plus grande que prévu.

Les avis divergent en revanche sur la chauffe. The Verge et Joanna Stern ont constaté une hausse de température lors de séances photo ou d’appels vidéo, avec une baisse de performances, tandis qu’Engadget n’a pas relevé de problème.

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Poids, Touch ID, photo : les compromis de l’iPhone Duo

Le reproche le plus fréquent concerne le poids. Avec 254 grammes, l’iPhone Duo pèse plus lourd que l’iPhone 18 Pro Max et que la plupart des pliables concurrents. Numerama estime qu’il a une cinquantaine de grammes de trop, et Marques Brownlee aurait aimé un appareil 20 % plus léger. The Verge et Numerama jugent qu’il faut souvent le tenir à deux mains.

L’absence de Face ID constitue l’autre grand regret. Apple a opté pour Touch ID, intégré au bouton latéral. Plusieurs testeurs, dont Joanna Stern, peinent à s’y habituer après des années de reconnaissance faciale. La caméra frontale placée sous l’écran, quasi invisible, se contente par ailleurs d’une définition de 4 mégapixels, jugée faible par Gizmodo.

Côté photo, l’iPhone Duo se limite à deux capteurs arrière de 48 mégapixels, sans téléobjectif. Les résultats sont jugés bons au quotidien, comparables à ceux du Galaxy Z Fold 8 selon Engadget, mais inférieurs aux iPhone 18 Pro. PetaPixel se montre le plus sévère, avec des modules qu’il juge moyens en basse lumière.

iOS 27 et des applications encore à adapter

iOS 27 a été repensé pour les deux écrans, et les applications d’Apple tirent bien parti du grand format. Le multitâche reste toutefois limité : deux applications côte à côte, en partage 50/50 et uniquement en mode paysage, sans fenêtres redimensionnables comme sur iPad.

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Surtout, de nombreuses applications tierces ne sont pas encore optimisées et s’affichent avec des bandes noires. Netflix ou Instagram sont adaptées, mais pas encore Telegram, par exemple. Les testeurs s’attendent à une amélioration rapide une fois l’appareil commercialisé. Gizmodo a aussi relevé quelques bugs, comme des touches du clavier qui ne répondaient pas près de la pliure.

Faut-il acheter l’iPhone Duo ?

Le verdict de la presse est globalement enthousiaste. Numerama le décrit comme « le meilleur de sa catégorie », Tom’s Guide comme le meilleur pliable qu’il ait testé, et Gizmodo lui attribue son label Editor’s Choice. Pour beaucoup, Apple a bien fait d’attendre, conformément à sa stratégie du « pas le premier, mais le meilleur ».

Les voix critiques existent cependant. PetaPixel estime que l’iPhone Duo ne résout aucun problème que l’iPad ne règle déjà, et plusieurs testeurs rappellent qu’un iPhone classique reste plus adapté à la plupart des utilisateurs, pour bien moins cher.

Un appareil pour les premiers adoptants

À 2 339 euros, l’iPhone Duo s’adresse avant tout à ceux qui veulent un grand écran dans la poche et sont prêts à accepter son poids, l’absence de Face ID et un module photo simplifié. Pour les autres, attendre une deuxième génération plus légère paraît raisonnable.

Reste à voir comment l’appareil se comportera sur la durée, notamment sa charnière et sa pliure, et à quelle vitesse les développeurs adapteront leurs applications. Les premiers clients le recevront dès le 23 octobre.