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Apple HomeView : le hub à écran de 7 pouces d’Apple, 299 dollars, absent d’Europe

Décryptage

Apple HomeView : le hub à écran de 7 pouces d’Apple, 299 dollars, absent d’Europe

Le fameux « HomePad » existe : Apple HomeView, écran Liquid Retina de 7 pouces, puce A18, Siri AI, FaceTime et pilotage de la maison, en version de table ou murale à 299 $. Livraisons le 13 novembre, mais pas dans l'Union européenne.

Yohann Poiron
Par PUBLIÉ 3 min de lecture
L'ESSENTIEL
  • Un écran True Tone de 7 pouces monté sur un socle en aluminium avec un design élégant et coloré.
  • Une sécurité renforcée grâce à la puce A18 et une reconnaissance faciale distinguant jusqu'à six personnes.
  • Une intégration complète avec FaceTime, Apple Music, les flux caméras et la maison connectée.
  • Une absence notable pour l'instant dans l'Union européenne en raison des réglementations sur Siri AI.

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Apple a officialisé le 13 octobre 2026 son HomeView, le hub à écran que la presse appelait HomePad : un écran de 7 pouces posé sur une base-enceinte, pour le divertissement, la communication et la maison connectée, « propulsé par Apple IntelligenceApple Intelligence est le système d'intelligence personnelle d'Apple, intégré à iOS, iPadOS et macOS : l'essentiel reste gratuit et local, mais les usages avancés basculent progressivement vers un modèle payant via iCloud+. Lire la fiche avec Siri AI ».

Prix : 299 dollars aux États-Unis pour chaque version. Précommandes ouvertes en Australie, au Canada, en Inde, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni et aux États-Unis, livraisons le 13 novembre (Singapour : précommandes le 15 octobre).

Apple HomeView lifestyle dining room

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HomeView n’est pas vendu dans l’Union européenne : Siri AI n’y est pas disponible sur iOS, et Apple dit travailler avec l’UE à une solution. Pour un lecteur français, il n’y a donc ni date ni prix.

Deux versions : table et mur

La version de table associe un boîtier en aluminium et un écran True Tone Liquid Retina de 7 pouces, monté sur un socle en dôme par une charnière en acier inoxydable qui incline l’écran. 

Apple HomeView color family

Elle existe en argent, lumière stellaire, rose et gris sidéral, avec un câble USB-C assorti. La version murale (gris sidéral ou argent) offre le même écran et les mêmes fonctions et se fixe avec des supports Schneider Home. La luminosité automatique va de 500 à 0,3 nit.

Apple HomeView rear USB C port

Supports Schneider Home : Power Mount USB-C Wall Connector dès 59,95 dollars, Power Mount AC Wired dès 79,95 dollars (disponibles), Power Mount PoE Wired à 129,95 dollars (début 2027).

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Apple HomeView wall mounted

Puce A18, son et reconnaissance des utilisateurs

Les Secure Exclaves de la puce A18 traitent caméra et micro séparément du reste du système. Côté audio : deux haut-parleurs large bande avec audio spatial, un caisson de basses orienté vers le bas et deux radiateurs passifs.

Apple HomeView screen angles

L’appareil reconnaît jusqu’à six personnes par le visage : chacune a son écran d’accueil et voit ses messages, calendrier et rappels seulement quand elle est reconnue, iPhone ou iPad associé à proximité.

Apple HomeView user recognition

Ce qu’il fait

Apple HomeView lifestyle living room

Ce qu’il fait

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  • Écrans d’accueil : Photos (cadre photo vivant), Flow, Snoopy, Home Modular, Home Camera (jusqu’à neuf flux vidéo)
  • Communication : FaceTime avec cadrage automatique, Messages, Interphone, Localiser
  • Divertissement : Apple Music avec paroles, Podcasts, Actualités, Apple TV, apps tierces compatibles
  • Cuisine : recettes web converties en étapes, minuteurs mains libres
  • Handoff : un iPhone posé devant l’écran transfère la lecture en cours

Apple HomeView collection of faces 261013 Full Bleed Image.jpg.xlarge 2x scaled

Pour la maison

  • Pilote caméras, thermostats, lumières, serrures et stores
  • Détecte les alarmes de fumée et de CO
  • Avec iCloud+iCloud+ est la version payante d'iCloud : de 0,99 € à 59,99 € par mois en France, elle ajoute de 50 Go à 12 To de stockage, le Relais privé, Masquer mon adresse e-mail, un domaine de messagerie personnalisé et l'enregistrement des caméras HomeKit, le tout partageable avec cinq proches. Lire la fiche, reconnaît personnes, animaux, colis et véhicules
  • Présenté avec la gamme Apple Home Collection

Apple HomeView home touch

Siri AI en bêta, voix en anglais

Siri AI est en bêta (logiciel HomeView 27.2), en anglais pour les États-Unis, l’Australie, le Canada, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, Singapour, l’Afrique du Sud et le Royaume-Uni. Le français canadien est prévu via une mise à jour gratuite.

Apple HomeView FaceTime Center Stage

Les voix expressives personnalisables, en anglais uniquement, exigent un iPhone Duo, 18 Pro, Air ou 17 Pro, ou un iPad M4 ou plus récent avec 12 Go de mémoire minimum.

Certaines fonctions côté serveur sont limitées par jour et deviendront payantes.

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