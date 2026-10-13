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Apple a officialisé le 13 octobre 2026 son HomeView, le hub à écran que la presse appelait HomePad : un écran de 7 pouces posé sur une base-enceinte, pour le divertissement, la communication et la maison connectée, « propulsé par Apple IntelligenceApple Intelligence est le système d'intelligence personnelle d'Apple, intégré à iOS, iPadOS et macOS : l'essentiel reste gratuit et local, mais les usages avancés basculent progressivement vers un modèle payant via iCloud+. Lire la fiche avec Siri AI ».

Prix : 299 dollars aux États-Unis pour chaque version. Précommandes ouvertes en Australie, au Canada, en Inde, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni et aux États-Unis, livraisons le 13 novembre (Singapour : précommandes le 15 octobre).

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HomeView n’est pas vendu dans l’Union européenne : Siri AI n’y est pas disponible sur iOS, et Apple dit travailler avec l’UE à une solution. Pour un lecteur français, il n’y a donc ni date ni prix.

Deux versions : table et mur

La version de table associe un boîtier en aluminium et un écran True Tone Liquid Retina de 7 pouces, monté sur un socle en dôme par une charnière en acier inoxydable qui incline l’écran.

Elle existe en argent, lumière stellaire, rose et gris sidéral, avec un câble USB-C assorti. La version murale (gris sidéral ou argent) offre le même écran et les mêmes fonctions et se fixe avec des supports Schneider Home. La luminosité automatique va de 500 à 0,3 nit.

Supports Schneider Home : Power Mount USB-C Wall Connector dès 59,95 dollars, Power Mount AC Wired dès 79,95 dollars (disponibles), Power Mount PoE Wired à 129,95 dollars (début 2027).

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Puce A18, son et reconnaissance des utilisateurs

Les Secure Exclaves de la puce A18 traitent caméra et micro séparément du reste du système. Côté audio : deux haut-parleurs large bande avec audio spatial, un caisson de basses orienté vers le bas et deux radiateurs passifs.

L’appareil reconnaît jusqu’à six personnes par le visage : chacune a son écran d’accueil et voit ses messages, calendrier et rappels seulement quand elle est reconnue, iPhone ou iPad associé à proximité.

Ce qu’il fait

Ce qu’il fait

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Écrans d’accueil : Photos (cadre photo vivant), Flow, Snoopy, Home Modular, Home Camera (jusqu’à neuf flux vidéo)

: Photos (cadre photo vivant), Flow, Snoopy, Home Modular, Home Camera (jusqu’à neuf flux vidéo) Communication : FaceTime avec cadrage automatique, Messages, Interphone, Localiser

: FaceTime avec cadrage automatique, Messages, Interphone, Localiser Divertissement : Apple Music avec paroles, Podcasts, Actualités, Apple TV, apps tierces compatibles

: Apple Music avec paroles, Podcasts, Actualités, Apple TV, apps tierces compatibles Cuisine : recettes web converties en étapes, minuteurs mains libres

: recettes web converties en étapes, minuteurs mains libres Handoff : un iPhone posé devant l’écran transfère la lecture en cours

Pour la maison

Pilote caméras, thermostats, lumières, serrures et stores

Détecte les alarmes de fumée et de CO

Avec iCloud+ iCloud+ est la version payante d'iCloud : de 0,99 € à 59,99 € par mois en France, elle ajoute de 50 Go à 12 To de stockage, le Relais privé, Masquer mon adresse e-mail, un domaine de messagerie personnalisé et l'enregistrement des caméras HomeKit, le tout partageable avec cinq proches. Lire la fiche

Présenté avec la gamme Apple Home Collection

Siri AI en bêta, voix en anglais

Siri AI est en bêta (logiciel HomeView 27.2), en anglais pour les États-Unis, l’Australie, le Canada, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, Singapour, l’Afrique du Sud et le Royaume-Uni. Le français canadien est prévu via une mise à jour gratuite.

Les voix expressives personnalisables, en anglais uniquement, exigent un iPhone Duo, 18 Pro, Air ou 17 Pro, ou un iPad M4 ou plus récent avec 12 Go de mémoire minimum.

Certaines fonctions côté serveur sont limitées par jour et deviendront payantes.