Le produit est sorti : le bilan des rumeurs

À peine lancé, l’iPhone Duo trouve déjà des usages inattendus. L’application Headroom permet de prendre le contrôle d’un Mac à distance depuis le nouveau smartphone pliable d’Apple, avec une interface qui s’adapte à sa position. À moitié ouvert, complètement déplié ou refermé, l’appareil adopte différentes dispositions pour faciliter l’accès au bureau macOS.

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L’idée ne consiste pas à installer macOS sur l’iPhone, mais à afficher et piloter à distance l’écran d’un ordinateur existant. Une manière de transformer ponctuellement le smartphone en petit poste de travail, sans transporter de MacBook.

Headroom adapte son interface au pliage de l’iPhone Duo

Développée par MusicFlow, Headroom se connecte à la fonction de partage d’écran intégrée à macOS. Il n’est donc pas nécessaire d’installer un logiciel supplémentaire sur le Mac ni de créer un compte Headroom ou de passer par un serveur intermédiaire. Il suffit d’activer le partage d’écran sur l’ordinateur pour pouvoir y accéder à distance.

L’application a d’abord été conçue pour permettre à son développeur de surveiller depuis son canapé un agent d’intelligence artificielle exécuté sur un Mac. Son adaptation à l’iPhone Duo exploite ensuite la particularité de son écran pliable pour proposer plusieurs modes d’utilisation.

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Lorsque le smartphone est entrouvert comme un ordinateur portable, le bureau du Mac occupe la partie supérieure de l’écran, tandis qu’un clavier virtuel apparaît en dessous. Une fois l’appareil entièrement déplié, l’interface du Mac s’étend sur l’écran intérieur. Refermé, l’iPhone Duo conserve un fonctionnement indépendant sur son écran externe.

Headroom prend également en compte la charnière pour éviter que les commandes importantes ne se retrouvent coupées par le pli. Avec un clavier physique, la partie inférieure de l’écran peut même afficher un panneau de grandes touches.

Une solution de bureau à distance qui ne se limite pas à l’iPhone

Headroom fonctionne aussi sur iPad et Mac. L’application prend en charge 17 langues et exploite la technologie graphique Metal d’Apple, associée à la compression ZRLE, pour fluidifier l’affichage à distance.

L’interaction ne se limite pas au clavier : l’utilisateur peut piloter son Mac au toucher ou avec une souris, notamment pour faire défiler des pages, déplacer des éléments ou zoomer. Pour accéder à son ordinateur depuis l’extérieur du réseau domestique, le développeur recommande de passer par un VPN, comme Tailscale.

Cette approche peut intéresser les utilisateurs qui souhaitent vérifier rapidement l’état de leur ordinateur, administrer un Mac mini sans écran ou surveiller un agent d’IA pendant qu’ils effectuent autre chose. Le fonctionnement repose néanmoins sur un Mac accessible à distance : Headroom ne transforme pas le smartphone en ordinateur autonome et ne remplace pas les applications macOS exécutées sur la machine distante.

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Une version gratuite, avec une option Pro

Headroom peut être essayé gratuitement. Un achat Pro ponctuel permet de supprimer la limite de durée des connexions, selon les informations communiquées par son éditeur.

L’application illustre une piste intéressante pour les appareils pliables : plutôt que de se limiter à agrandir l’affichage d’un smartphone, elle exploite les différentes positions de l’écran pour rapprocher l’expérience de celle d’un ordinateur portable. L’iPhone Duo ne remplace pas un MacBook, mais il peut devenir un point d’accès pratique à un Mac déjà installé, notamment pour des tâches ponctuelles ou de supervision.