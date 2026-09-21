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Comprendre

Qu'est-ce que Siri AI ?

Définition, fonctionnalités, calendrier de déploiement, prix et limites de Siri AI — la fiche de référence pour tout comprendre en 2026.

L'ESSENTIEL
  • Siri AI comprend le contexte personnel et l'écran et peut agir dans plus de 300 000 applications
  • Déployé le 14 septembre avec iOS 27, mais en bêta, en anglais uniquement et avec des restrictions dans l'UE (français annoncé en octobre)
  • Les fonctions avancées passeront par des options payantes via iCloud+, modèle et prix non arrêtés
01 Définition

Qu'est-ce que Siri AI, au juste ?

Apple a dévoilé Siri AI à la WWDC 2026, une version « entièrement repensée » de son assistant vocal, propulsée par Apple Intelligence et censée rivaliser avec ChatGPT, Gemini ou Claude. Elle arrive après des années de promesses : le Siri « plus personnel » annoncé en 2024 avait été repoussé, et le Siri 2.0 avait échoué aux tests internes d’Apple à l’automne 2025. En janvier 2026, Apple a fini par confirmer un accord pluriannuel avec Google : la nouvelle génération des Apple Foundation Models repose sur Gemini, tout en gardant le traitement sur l’appareil et sur Private Cloud Compute pour les tâches lourdes.

siri ai 1

Le changement va bien au-delà de la voix. Siri AI dialogue de façon plus naturelle (voix, rythme et expressivité réglables), comprend ce qui s’affiche à l’écran, retrouve des informations dans Mail, Messages et les apps compatibles grâce au « contexte personnel », et peut agir dans plus de 300 000 applications (WhatsApp, Outlook, Audible, Tripadvisor…). Siri devient aussi une application à part entière, avec l’historique des conversations synchronisé via iCloud, et un mode Siri dans l’appareil photo qui analyse ce que l’iPhone voit. Apple affirme que son assistant reçoit déjà plus de 2,5 milliards de requêtes par jour ; l’enjeu est de le transformer en véritable agent personnel.

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Le déploiement est progressif. iOS 27 et macOS 27 Golden Gate sont disponibles depuis le 14 septembre, mais Siri AI y est proposé en bêta et uniquement en anglais, avec des restrictions géographiques : Apple accuse le Digital Markets Act de retarder son arrivée dans l’Union européenne. Le français, le japonais, le coréen, le portugais et l’espagnol sont annoncés pour octobre, sans garantie que toutes les fonctions soient alors disponibles dans l’UE. Cinq Apple Watch sont par ailleurs exclues de Siri AI sur watchOS 27.

iPhone 18 Pro Siri AI

Reste la question du modèle économique : Tim Cook a confirmé que les usages intensifs passeront par des options payantes intégrées à iCloud+ (le modèle n’est pas arrêté), et Apple discute avec des éditeurs pour rémunérer leurs contenus afin d’alimenter les réponses en actualité. Selon Bloomberg, Apple préparerait aussi un Siri multi-IA capable de s’appuyer sur ChatGPT, Claude ou Gemini ; ce point n’a pas été évoqué sur scène.

02 Évolution & versions

Des origines à aujourd'hui

  1. 2024

    La promesse

    Apple promet à la WWDC 2024 un Siri « plus personnel », puis repousse certaines fonctions.

  2. Octobre 2025

    Un retard d'un an

    Le nouveau Siri échoue aux tests internes d’Apple et son lancement est repoussé à 2026.

  3. Janvier 2026

    L'accord Gemini

    Apple confirme que la nouvelle génération de Siri s’appuie sur Gemini, dans le cadre d’un accord pluriannuel avec Google.

  4. Juin 2026

    WWDC 2026 : Siri AI

    Apple dévoile Siri AI, une application Siri dédiée et un mode Siri dans l’appareil photo ; Apple annonce un retard dans l’UE, qu’elle attribue au DMA.

  5. Août 2026

    Les options payantes

    Tim Cook confirme des fonctions avancées payantes via iCloud+ ; Apple négocie avec des éditeurs pour alimenter Siri en actualité.

  6. Septembre 2026

    Déploiement en bêta

    iOS 27, macOS 27 et les autres systèmes 27 arrivent le 14 septembre avec Siri AI en bêta, en anglais uniquement ; le français est annoncé pour octobre.

03 Prix & formules

Combien ça coûte ?

Siri AI

Bêta, anglais
Inclus
  • Disponible avec iOS 27, macOS 27, iPadOS 27, watchOS 27 et visionOS 27
  • Application Siri, contexte personnel, actions dans les apps
  • Compatible selon les appareils (Apple Silicon sur Mac, Series 9 et plus sur Apple Watch)

Fonctions avancées

Via iCloud+
À venir
  • Pour les usages les plus intensifs, confirmé par Tim Cook
  • Modèle et prix non encore arrêtés

Siri AI est inclus dans iOS 27 et les autres systèmes compatibles. Apple a confirmé que les fonctions avancées pour les usages les plus intensifs passeront, à terme, par des options payantes dans iCloud+, sans en préciser le modèle ni les prix. Voir la fiche Apple Intelligence pour le contexte tarifaire.

04 Comment y accéder

Où et comment l'utiliser

iPhone
iOS 27
Disponible depuis le 14 septembre, en bêta et en anglais
Mac
macOS 27 Golden Gate
Réservé aux Mac Apple Silicon ; les modèles Intel sont exclus
Apple Watch
watchOS 27
Series 9 et plus récentes, Ultra 2 et plus récentes, SE (3e génération)
Langues
Anglais (français en octobre)
Français, japonais, coréen, portugais et espagnol annoncés pour octobre
05 Fonctionnalités

Ce que ça permet de faire

Contexte personnel

Siri retrouve une information dans Mail, Messages et les apps compatibles (une recette, une réservation…) sans qu’il faille tout lui réexpliquer.

Conscience de l'écran

Siri comprend ce qui est affiché et l’utilise : ajouter une adresse au calendrier, lancer une recherche depuis une photo, sans copier-coller.

Actions dans les applications

Modifier un message, ajouter un titre à une playlist ou préparer un texte dans plus de 300 000 apps (WhatsApp, Outlook, Audible, Tripadvisor…).

Application Siri autonome

Un espace de conversation avec historique, résumés, texte, voix, images et documents, synchronisé entre appareils via iCloud.

Mode Siri dans l'appareil photo

Pointer l’iPhone vers une assiette ou une addition : Siri analyse la scène et propose une action (informations nutritionnelles, partage de l’addition…).

Write with Siri et voix personnalisable

Rédiger, corriger ou reformuler du texte partout dans iOS, y compris dans des apps tierces, avec une voix dont le rythme et l’expressivité se règlent.

06 Limites & risques

Ce qu'il faut garder en tête

Bêta, en anglais seulement

Au lancement, Siri AI n’est disponible qu’en anglais et avec des restrictions géographiques ; le français n’est annoncé que pour octobre.

Union européenne : un lancement partiel

Apple accuse le DMA de retarder Siri AI en Europe, Bruxelles renvoie la balle ; les fonctions disponibles dans l’UE restent incertaines même après l’arrivée du français.

Fiabilité des actions

Une réponse erronée est gênante ; une action erronée (modifier un rendez-vous, envoyer un message) l’est bien plus. La réussite dépendra de cette fiabilité.

Matériel et abonnement

Cinq Apple Watch sont exclues, certaines fonctions vocales avancées dépendent de matériel récent, et des options payantes via iCloud+ sont annoncées.

07 Conseils par profil

Faut-il utiliser Siri AI ?

Utilisateurs anglophones hors UE

Ce sont les premiers servis : Siri AI est disponible dès maintenant en bêta sur iOS 27 et macOS 27.

Utilisateurs français et européens

iOS 27 est disponible, mais pas Siri AI complet : attendre octobre pour le français, en gardant en tête que l’UE peut avoir un calendrier distinct.

Utilisateurs soucieux de confidentialité

Une grande partie des traitements reste sur l’appareil et les tâches lourdes passent par Private Cloud Compute, mais plus Siri accède au contexte personnel, plus il faut vérifier ce qu’on lui autorise.

Propriétaires d'appareils plus anciens

Vérifiez la compatibilité avant de compter sur Siri AI : Apple Watch Series 6 à 8, SE 2 et Ultra exclues, Mac Intel exclus, voix avancées liées au matériel récent.

08 Concurrents

Les principales alternatives

Alternative Éditeur Ce qui la distingue
ChatGPT OpenAI

L’assistant généraliste de référence, avec Agent Mode et un partenariat historique avec Siri devenu plus tendu.
Google Gemini Google

Concurrent et fournisseur à la fois : la nouvelle génération des modèles d’Apple repose sur Gemini.
Claude Anthropic

Assistant orienté agents, cité par Bloomberg parmi les IA que Siri pourrait accueillir.
Assistants tiers dans l'UE Divers

Siri est appelé à devenir remplaçable dans l’UE par Gemini, ChatGPT ou d’autres assistants.
09 FAQ

Questions fréquentes

Qu'est-ce que Siri AI ?

La nouvelle génération de l’assistant d’Apple, présentée à la WWDC 2026 : conversationnelle, consciente du contexte personnel et de l’écran, et capable d’agir dans les applications.

Siri AI est-il disponible en France ?

Pas encore complètement : iOS 27 est disponible depuis le 14 septembre, mais Siri AI est en bêta et en anglais uniquement. Le français est annoncé pour octobre, sans garantie que toutes les fonctions soient alors accessibles dans l’UE.

Siri AI utilise-t-il Gemini ?

Apple a confirmé en janvier 2026 un accord pluriannuel avec Google : la nouvelle génération des Apple Foundation Models repose sur Gemini, tout en gardant le traitement sur l’appareil et sur Private Cloud Compute.

Siri AI est-il payant ?

Il est inclus dans iOS 27, mais Tim Cook a confirmé que les usages les plus intensifs passeront par des options payantes dans iCloud+. Le modèle et les prix ne sont pas encore arrêtés.

Quels appareils prennent en charge Siri AI ?

Les appareils compatibles avec iOS 27, macOS 27 (Mac Apple Silicon uniquement), iPadOS 27, visionOS 27 et watchOS 27 (Series 9 et plus récentes, Ultra 2 et plus récentes, SE 3e génération).

Que peut faire Siri AI dans mes applications ?

Il peut rechercher une information dans Mail et Messages, comprendre l’écran et agir dans plus de 300 000 applications compatibles, comme WhatsApp, Outlook, Audible ou Tripadvisor.

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