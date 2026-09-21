Disponible avec iOS 27, macOS 27, iPadOS 27, watchOS 27 et visionOS 27
Application Siri, contexte personnel, actions dans les apps
Compatible selon les appareils (Apple Silicon sur Mac, Series 9 et plus sur Apple Watch)
Fonctions avancées
Via iCloud+
À venir
Pour les usages les plus intensifs, confirmé par Tim Cook
Modèle et prix non encore arrêtés
Siri AI est inclus dans iOS 27 et les autres systèmes compatibles. Apple a confirmé que les fonctions avancées pour les usages les plus intensifs passeront, à terme, par des options payantes dans iCloud+, sans en préciser le modèle ni les prix. Voir la fiche Apple Intelligence pour le contexte tarifaire.
04Comment y accéder
Où et comment l'utiliser
iPhone
iOS 27
Disponible depuis le 14 septembre, en bêta et en anglais
Mac
macOS 27 Golden Gate
Réservé aux Mac Apple Silicon ; les modèles Intel sont exclus
Apple Watch
watchOS 27
Series 9 et plus récentes, Ultra 2 et plus récentes, SE (3e génération)
Langues
Anglais (français en octobre)
Français, japonais, coréen, portugais et espagnol annoncés pour octobre
05Fonctionnalités
Ce que ça permet de faire
Contexte personnel
Siri retrouve une information dans Mail, Messages et les apps compatibles (une recette, une réservation…) sans qu’il faille tout lui réexpliquer.
Conscience de l'écran
Siri comprend ce qui est affiché et l’utilise : ajouter une adresse au calendrier, lancer une recherche depuis une photo, sans copier-coller.
Actions dans les applications
Modifier un message, ajouter un titre à une playlist ou préparer un texte dans plus de 300 000 apps (WhatsApp, Outlook, Audible, Tripadvisor…).
Application Siri autonome
Un espace de conversation avec historique, résumés, texte, voix, images et documents, synchronisé entre appareils via iCloud.
Mode Siri dans l'appareil photo
Pointer l’iPhone vers une assiette ou une addition : Siri analyse la scène et propose une action (informations nutritionnelles, partage de l’addition…).
Write with Siri et voix personnalisable
Rédiger, corriger ou reformuler du texte partout dans iOS, y compris dans des apps tierces, avec une voix dont le rythme et l’expressivité se règlent.
06Limites & risques
Ce qu'il faut garder en tête
Bêta, en anglais seulement
Au lancement, Siri AI n’est disponible qu’en anglais et avec des restrictions géographiques ; le français n’est annoncé que pour octobre.
Union européenne : un lancement partiel
Apple accuse le DMA de retarder Siri AI en Europe, Bruxelles renvoie la balle ; les fonctions disponibles dans l’UE restent incertaines même après l’arrivée du français.
Fiabilité des actions
Une réponse erronée est gênante ; une action erronée (modifier un rendez-vous, envoyer un message) l’est bien plus. La réussite dépendra de cette fiabilité.
Matériel et abonnement
Cinq Apple Watch sont exclues, certaines fonctions vocales avancées dépendent de matériel récent, et des options payantes via iCloud+ sont annoncées.
07Conseils par profil
Faut-il utiliser Siri AI ?
Utilisateurs anglophones hors UE
Ce sont les premiers servis : Siri AI est disponible dès maintenant en bêta sur iOS 27 et macOS 27.
Utilisateurs français et européens
iOS 27 est disponible, mais pas Siri AI complet : attendre octobre pour le français, en gardant en tête que l’UE peut avoir un calendrier distinct.
Utilisateurs soucieux de confidentialité
Une grande partie des traitements reste sur l’appareil et les tâches lourdes passent par Private Cloud Compute, mais plus Siri accède au contexte personnel, plus il faut vérifier ce qu’on lui autorise.
Propriétaires d'appareils plus anciens
Vérifiez la compatibilité avant de compter sur Siri AI : Apple Watch Series 6 à 8, SE 2 et Ultra exclues, Mac Intel exclus, voix avancées liées au matériel récent.
La nouvelle génération de l’assistant d’Apple, présentée à la WWDC 2026 : conversationnelle, consciente du contexte personnel et de l’écran, et capable d’agir dans les applications.
Siri AI est-il disponible en France ?
Pas encore complètement : iOS 27 est disponible depuis le 14 septembre, mais Siri AI est en bêta et en anglais uniquement. Le français est annoncé pour octobre, sans garantie que toutes les fonctions soient alors accessibles dans l’UE.
Siri AI utilise-t-il Gemini ?
Apple a confirmé en janvier 2026 un accord pluriannuel avec Google : la nouvelle génération des Apple Foundation Models repose sur Gemini, tout en gardant le traitement sur l’appareil et sur Private Cloud Compute.
Siri AI est-il payant ?
Il est inclus dans iOS 27, mais Tim Cook a confirmé que les usages les plus intensifs passeront par des options payantes dans iCloud+. Le modèle et les prix ne sont pas encore arrêtés.
Quels appareils prennent en charge Siri AI ?
Les appareils compatibles avec iOS 27, macOS 27 (Mac Apple Silicon uniquement), iPadOS 27, visionOS 27 et watchOS 27 (Series 9 et plus récentes, Ultra 2 et plus récentes, SE 3e génération).
Que peut faire Siri AI dans mes applications ?
Il peut rechercher une information dans Mail et Messages, comprendre l’écran et agir dans plus de 300 000 applications compatibles, comme WhatsApp, Outlook, Audible ou Tripadvisor.
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