Siri AI est la refonte complète de l’assistant d’Apple, présentée à la WWDC 2026 et déployée avec iOS 27 le 14 septembre — conversationnelle, consciente du contexte personnel et de l’écran, capable d’agir dans les applications. Mais elle démarre en bêta, en anglais seulement, et pas encore complète dans l’Union européenne.

Apple a dévoilé Siri AI à la WWDC 2026, une version « entièrement repensée » de son assistant vocal, propulsée par Apple Intelligence et censée rivaliser avec ChatGPT, Gemini ou Claude. Elle arrive après des années de promesses : le Siri « plus personnel » annoncé en 2024 avait été repoussé, et le Siri 2.0 avait échoué aux tests internes d’Apple à l’automne 2025. En janvier 2026, Apple a fini par confirmer un accord pluriannuel avec Google : la nouvelle génération des Apple Foundation Models repose sur Gemini, tout en gardant le traitement sur l’appareil et sur Private Cloud Compute pour les tâches lourdes.

Le changement va bien au-delà de la voix. Siri AI dialogue de façon plus naturelle (voix, rythme et expressivité réglables), comprend ce qui s’affiche à l’écran, retrouve des informations dans Mail, Messages et les apps compatibles grâce au « contexte personnel », et peut agir dans plus de 300 000 applications (WhatsApp, Outlook, Audible, Tripadvisor…). Siri devient aussi une application à part entière, avec l’historique des conversations synchronisé via iCloud, et un mode Siri dans l’appareil photo qui analyse ce que l’iPhone voit. Apple affirme que son assistant reçoit déjà plus de 2,5 milliards de requêtes par jour ; l’enjeu est de le transformer en véritable agent personnel.

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Le déploiement est progressif. iOS 27 et macOS 27 Golden Gate sont disponibles depuis le 14 septembre, mais Siri AI y est proposé en bêta et uniquement en anglais, avec des restrictions géographiques : Apple accuse le Digital Markets Act de retarder son arrivée dans l’Union européenne. Le français, le japonais, le coréen, le portugais et l’espagnol sont annoncés pour octobre, sans garantie que toutes les fonctions soient alors disponibles dans l’UE. Cinq Apple Watch sont par ailleurs exclues de Siri AI sur watchOS 27.

Reste la question du modèle économique : Tim Cook a confirmé que les usages intensifs passeront par des options payantes intégrées à iCloud+ (le modèle n’est pas arrêté), et Apple discute avec des éditeurs pour rémunérer leurs contenus afin d’alimenter les réponses en actualité. Selon Bloomberg, Apple préparerait aussi un Siri multi-IA capable de s’appuyer sur ChatGPT, Claude ou Gemini ; ce point n’a pas été évoqué sur scène.