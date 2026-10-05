Apple a finalement livré la version beaucoup plus ambitieuse de Siri promise lors de la WWDC 2024. Mais pour les utilisateurs européens, l’assistant dopé à l’IA reste toujours indisponible, conséquence d’un conflit réglementaire avec l’Union européenne autour du Digital Markets Act (DMA).

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Et selon l’analyse de Mark Gurman, cette situation pourrait encore durer longtemps. Le journaliste estime même qu’Apple utiliserait désormais ce retard comme levier de pression sur la Commission européenne, en espérant que la frustration des utilisateurs finisse par peser dans le débat.

Pourquoi Siri AI n’est toujours pas disponible en Europe

Apple n’a pas déployé son nouveau Siri dans l’Union européenne en raison des contraintes réglementaires liées au DMA. La Commission européenne et Apple ne s’accorderaient pas sur les conditions permettant de proposer les nouvelles fonctionnalités de l’assistant dans la région.

Le désaccord porte notamment sur la manière dont Apple pourrait mettre en œuvre ses fonctions d’IA tout en respectant les obligations imposées aux grandes plateformes numériques.

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Le problème est donc devenu plus large qu’une simple question technique. Apple estime que les exigences réglementaires compliquent son déploiement, tandis que les autorités européennes considèrent que la décision de ne pas proposer Siri AI relève du choix d’Apple.

Apple jouerait la carte de la frustration des utilisateurs

Dans sa newsletter Power On, Mark Gurman avance une hypothèse plus politique : Apple pourrait exploiter l’absence de Siri AI en Europe pour accentuer la pression sur la Commission européenne. L’idée serait relativement simple. Plus les utilisateurs européens se plaignent de l’absence des fonctionnalités promises, plus la pression pourrait augmenter sur les autorités européennes pour trouver une issue au conflit.

Cependant, Gurman reconnaît une limite importante à cette stratégie : Siri AI pourrait ne pas être suffisamment essentiel dans l’écosystème Apple pour provoquer un changement de position de la Commission.

Les réactions d’utilisateurs européens seraient néanmoins nombreuses, notamment dans les messages reçus par le journaliste.

Des iPhone vendus au prix fort, mais avec des fonctions en moins

Pour les consommateurs européens, la situation est particulièrement frustrante. Les iPhone commercialisés dans la région restent des appareils haut de gamme vendus à des tarifs comparables à ceux pratiqués ailleurs, mais certaines fonctionnalités présentées par Apple ne sont toujours pas accessibles.

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C’est particulièrement visible avec Siri AI, dont Apple avait largement mis en avant les nouvelles capacités lors de ses présentations.

Le problème ne concerne donc pas uniquement la disponibilité d’une fonctionnalité supplémentaire. Il touche également l’écart entre le produit présenté par Apple dans sa communication mondiale et l’expérience réellement proposée aux clients européens.

Un conflit qui dépasse largement Siri

Le cas de Siri s’inscrit dans une relation plus complexe entre Apple et les autorités européennes. Depuis plusieurs années, la Commission européenne impose de nouvelles obligations aux grandes plateformes afin de renforcer la concurrence et de limiter certaines pratiques jugées anticoncurrentielles.

Apple doit notamment adapter son écosystème à plusieurs exigences européennes, ce qui a déjà conduit l’entreprise à modifier certaines fonctionnalités et certaines règles de fonctionnement de ses plateformes.

Dans le cas de Siri AI, le désaccord montre surtout les difficultés auxquelles peuvent être confrontés les fabricants lorsqu’une fonctionnalité dépend à la fois de technologies propriétaires et de règles différentes selon les marchés.

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L’Europe pourrait encore attendre

Pour l’instant, aucun calendrier précis ne permet d’annoncer une arrivée prochaine de Siri AI dans l’Union européenne. Le scénario décrit par Gurman suggère même que le blocage pourrait durer encore un certain temps si Apple et la Commission européenne ne parviennent pas à s’entendre sur les modalités du déploiement.

Pour les utilisateurs européens, la question est donc moins de savoir si Siri AI finira par arriver que de déterminer combien de temps ils devront encore attendre. Et plus Apple avance dans le développement de ses fonctions d’intelligence artificielle, plus le décalage entre les différentes régions risque de devenir visible.