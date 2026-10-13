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Apple a présenté le 13 octobre 2026 la nouvelle Apple TV 4K, quatrième génération. Elle passe à la puce A19 et coûte 349 euros. Les précommandes ouvrent dans 30 pays et régions et les livraisons commencent le vendredi 13 novembre.

A19 : jusqu’à 50 % de CPU et 2 fois plus de GPU

Par rapport à la génération précédente, Apple annonce un CPU jusqu’à 50 % plus rapide et un GPU jusqu’à deux fois plus rapide, avec un décodeur AV1 dédié pour un streaming de qualité qui consomme moins de bande passante.

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Apple ne détaille ni stockage, ni coloris, ni connectique (version HDMI, Wi-Fi) dans son communiqué. Le Wi-Fi et le Thread sont intégrés.

Siri AI sur la télé (bêta)

Une version entièrement nouvelle de Siri s’affiche en plein écran avec les affiches de l’app Apple TV, accepte des questions de suivi pendant la lecture dans une petite superposition et répond à des questions générales sur les séries. Avec un iPhone compatible Apple IntelligenceApple Intelligence est le système d'intelligence personnelle d'Apple, intégré à iOS, iPadOS et macOS : l'essentiel reste gratuit et local, mais les usages avancés basculent progressivement vers un modèle payant via iCloud+. Lire la fiche, elle peut utiliser le contexte personnel.

Elle exige tvOS 27.2 (bêta) et reste disponible sur l’Apple TV 4K de 2e génération ou plus récente.

Langues au lancement : anglais (États-Unis, Australie, Canada, Inde, Nouvelle-Zélande, Singapour, Afrique du Sud, Royaume-Uni). Siri AI n’est pas disponible dans l’Union européenne sur iOS et iPadOS pour l’instant, et son accès élargi deviendra payant.

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Trois micros et une télécommande qui se retrouve

Trois micros à champ lointain et une annulation d’écho avancée permettent d’appeler « Siri » pendant la lecture, selon la langue (dont le français et l’allemand). La Siri Remote garde son design et gagne Localiser, avec Précision de la recherche et émission d’un son (réservée à la dernière télécommande).

Précision de la recherche demande une Siri Remote de 4e génération couplée à un iPhone récent (Duo, Air ou iPhone 17, hors 17e).

Son surround et hub domotique

Avec deux HomePod mini 2 ou deux HomePod de 2e génération, l’Apple TV forme un système à quatre enceintes qui se calibre automatiquement. Elle joue aussi le rôle de hub pour la maison : contrôle des accessoires, notifications de sonnette à l’écran, conversation avec le visiteur et traitement local de HomeKit Secure Video, y compris avec la gamme Apple Home Collection.

Le communiqué ajoute FaceTime via Continuity Camera, Fitness+, Arcade, de nouveaux économiseurs d’écran et le traitement du micro dans des Secure Exclaves, inaccessibles à tvOS et aux apps.