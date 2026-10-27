Le produit est sorti : le bilan des rumeurs

Apple déploie iOS 27.2, une mise à jour qui apporte plusieurs nouveautés à l’iPhone Duo, son premier smartphone pliable. Au programme : la prise en charge de l’Apple Pencil, une fonction d’éclairage pour les appels vidéo baptisée Edge Light et de nouvelles possibilités pour Siri.

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La mise à jour améliore également plusieurs applications de l’écosystème Apple, tandis que d’autres systèmes de la marque reçoivent leur propre version.

La compatibilité avec l’Apple Pencil était attendue depuis la présentation de l’iPhone Duo. Apple avait annoncé que son smartphone pliant bénéficierait de cette fonctionnalité avant la fin de l’année. Avec son grand écran intérieur de 7,6 pouces et son écran extérieur de 5,4 pouces, l’appareil se prête à des usages qui dépassent ceux d’un iPhone traditionnel, notamment pour la prise de notes et les interactions avec des applications adaptées.

Apple Pencil et Edge Light : deux nouveautés pour l’iPhone Duo

L’arrivée de l’Apple Pencil constitue l’une des évolutions les plus notables d’iOS 27.2. Elle ouvre de nouvelles possibilités pour annoter des documents, prendre des notes ou travailler sur le grand écran intérieur du smartphone. Les usages dépendront toutefois des applications compatibles et des fonctionnalités effectivement prises en charge par le stylet.

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Apple ajoute également Edge Light, une fonction destinée à améliorer l’éclairage du visage pendant les appels vidéo. L’objectif est de rendre l’image plus lisible lorsque la lumière ambiante est insuffisante, sans avoir besoin d’un éclairage externe dédié.

L’interface d’iOS 27 a déjà été adaptée au format pliant, avec des commandes conçues pour fonctionner sur les deux écrans. Des applications comme Netflix, Prime Video et Microsoft Outlook prennent en charge la surface d’affichage supplémentaire. D’autres doivent encore être optimisées pour exploiter pleinement ce format.

Siri gagne de nouvelles fonctions et plusieurs langues

iOS 27.2 étend également les possibilités de Siri. L’assistant peut désormais suggérer des actions dans Messages, afin de faciliter certaines interactions directement depuis la messagerie.

La prise en charge de Siri AI s’étend par ailleurs à plusieurs langues supplémentaires : le français, le japonais, le coréen, le portugais et l’espagnol. Cette évolution élargit le public susceptible d’utiliser les nouvelles fonctions d’intelligence artificielle d’Apple, même si les capacités disponibles peuvent varier selon la langue.

Autre nouveauté signalée : Apple ajoute la prise en charge du filigrane IA SynthID de Google dans Photos et Image Playground. Cette intégration concerne une technologie destinée à identifier certains contenus générés par l’intelligence artificielle. Elle s’inscrit dans les efforts visant à faciliter la reconnaissance de contenus synthétiques, sans garantir pour autant que toutes les images générées par IA puissent être identifiées.

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Des changements dans Apple TV, Podcasts, Musique et FaceTime

La mise à jour apporte plusieurs ajustements aux applications d’Apple. L’application Apple TV sur iPhone prend désormais en charge les profils utilisateurs, permettant de mieux séparer les préférences et les usages de différentes personnes.

Apple Podcasts fait évoluer son interface en remplaçant la file d’attente « Up Next » par une liste « New Episodes », consacrée aux nouveaux épisodes. Une section « Continue Playing » apparaît également juste en dessous pour faciliter la reprise de l’écoute.

Apple Music adopte par ailleurs son nouveau logo. Du côté de FaceTime, les appels de groupe prennent en charge la double capture : les participants peuvent ainsi voir simultanément ce que filme la caméra avant et ce que capturent les caméras arrière. Cette possibilité peut être utile pour montrer son environnement tout en conservant son propre visage à l’écran.

macOS 27.2 et les autres mises à jour Apple

iOS 27.2 n’est pas la seule mise à jour publiée par Apple. L’entreprise déploie également macOS 27.2 Golden Gate, watchOS 27.2, visionOS 27.2, tvOS 27.2 et HomePod 27.2.

Ces versions s’inscrivent dans une mise à jour plus large de l’écosystème Apple. Pour les propriétaires d’iPhone Duo, iOS 27.2 se distingue surtout par l’arrivée du stylet et d’Edge Light, deux fonctionnalités qui renforcent les usages du smartphone pliant. Les améliorations de Siri et les changements apportés aux applications complètent cette évolution, avec une disponibilité des fonctions d’IA qui reste liée aux langues et aux services pris en charge.