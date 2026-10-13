Apple a présenté le 13 octobre 2026, lors de son événement « Welcome Home », quatre nouveautés pour la maison connectée : le HomePod mini 2, une nouvelle Apple TV 4K, l’écran HomeView et la gamme d’accessoires Apple Home Collection. En France, deux produits sont précommandables dès aujourd’hui : le HomePod mini 2 à 169 € et l’Apple TV 4K à 349 €.

Publicité

Nous avons suivi l’annonce en direct : retrouvez le live de l’événement. Voici le détail de chaque produit, avec ce qui concerne le lecteur français.

HomePod mini 2 : puce S10, Sound Glow et 169 € en France

Publicité

Le HomePod mini 2 adopte la puce Apple S10 et un traitement audio qui analyse la musique en temps réel pour ajuster dynamique, volume et rendu acoustique. Il diffuse un son à 360 degrés, seul, en paire stéréo ou en multiroom, et peut servir d’enceinte par défaut aux Mac compatibles. Avec une Apple TV 4K et quatre enceintes, il permet pour la première fois un son surround à quatre enceintes, calibré automatiquement.

Nouveauté visible : Sound Glow (« Illumination sonore » en français). Le dessus de l’enceinte s’illumine et pulse au rythme des basses et des aigus, avec des couleurs tirées de la pochette de l’album. Le contrôle vocal de cette fonction demande un iPhone compatible Apple IntelligenceApple Intelligence est le système d'intelligence personnelle d'Apple, intégré à iOS, iPadOS et macOS : l'essentiel reste gratuit et local, mais les usages avancés basculent progressivement vers un modèle payant via iCloud+. Lire la fiche. Le HomePod mini 2 fait aussi office de hub domestique et envoie une notification sur l’iPhone, l’iPad et l’Apple Watch quand il reconnaît l’alarme d’un détecteur de fumée ou de monoxyde de carbone.

Il est proposé en rose, vert, bleu, blanc et minuit, à 169 € en France. Les précommandes sont ouvertes dès aujourd’hui en France et dans plus de 23 autres pays ou régions, et la disponibilité en magasin est fixée au vendredi 30 octobre. Il exige la version 27.2 du logiciel HomePod.

Apple TV 4K : puce A19, décodeur AV1 et Siri AI

La nouvelle Apple TV 4K (4ᵉ génération) passe à la puce A19 : jusqu’à 50 % de CPU en plus et un GPU jusqu’à deux fois plus rapide que la génération précédente, avec un décodeur AV1 dédié pour un streaming plus économe en bande passante. Elle intègre trois microphones longue portée, le Wi-Fi et Thread, et joue le rôle de hub domestique (commande des accessoires, notifications de sonnette, vidéo sécurisée HomeKit).

Publicité

Avec des HomePod mini 2 ou des HomePod de deuxième génération, elle forme le système surround à quatre enceintes présenté par Apple. Siri AI arrive en bêta avec tvOS 27.2, en anglais, dans huit pays et avec un iPhone ou un iPad compatible Apple Intelligence.

Prix : 349 € en France. Précommandes dès aujourd’hui en France et dans plus de 29 autres pays ou régions, disponibilité le vendredi 13 novembre.

Apple Home Collection : une gamme LG et Schneider Home pour décembre

L’Apple Home Collection réunit des accessoires conçus avec LG Electronics et Schneider Electric : sonnette vidéo, caméras d’intérieur et d’extérieur, serrure connectée, thermostats et capteurs de température et d’humidité. Les appareils utilisent Thread ; la serrure, les thermostats et les capteurs sont compatibles MatterMatter est une norme commune qui permet aux objets connectés de toutes marques de fonctionner avec Apple Maison, Google Home, Alexa ou SmartThings, en local et sans application propriétaire obligatoire. Lire la fiche. L’installation commence par un contact NFC avec l’iPhone, et un hub domestique (HomeView, HomePod, HomePod mini ou Apple TV 4K) est requis pour certaines fonctions.

Les prix annoncés sont américains : de 39,95 dollars pour un capteur à 399,95 dollars pour la caméra avec projecteur, 249,95 $ pour la sonnette et 349,95 dollars pour la serrure. Disponibilité à partir de décembre, certains accessoires seulement début 2027.

Apple ne cite que les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni selon les produits : aucun prix en euros ni date pour la France n’est annoncé.

Publicité

HomeView : un écran de 7 pouces à 299 dollars, absent d’Europe

Le HomeView est un appareil pour la maison articulé autour d’un écran Liquid Retina de 7 pouces posé sur une base-enceinte en dôme, animé par la puce A18. Il reconnaît jusqu’à six personnes (chacune avec son écran d’accueil), gère FaceTime avec cadrage automatique, affiche jusqu’à neuf flux de caméras et commande caméras, thermostats, lumières, serrures et stores. Une version murale existe, fixée avec des supports Schneider Home (à partir de 59,95 dollars).

Prix : 299 $ pour la version de table comme pour la version murale. Disponibilité le 13 novembre en Australie, au Canada, en Inde, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni, aux États-Unis et à Singapour, avec une vente via les revendeurs agréés en Afrique du Sud. Il n’est pas commercialisé dans l’Union européenne.

Siri AI : pourquoi la France reste à l’écart

Siri AI, la nouvelle version de l’assistant d’Apple, est au cœur de HomeView et de l’Apple TV 4K. Elle est en bêta et en anglais seulement, aux États-Unis, en Australie, au Canada, en Inde, en Nouvelle-Zélande, à Singapour, en Afrique du Sud et au Royaume-Uni.

Elle n’est pas disponible sur iOS dans l’Union européenne, et c’est la raison avancée par Apple pour ne pas vendre le HomeView en Europe. Apple indique travailler avec l’Union européenne pour trouver une solution. Le français canadien est prévu plus tard, par une mise à jour logicielle gratuite.

Ce qu’il faut retenir pour la France