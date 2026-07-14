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Galaxy Tab S12+ : les premières images réelles confirment une stratégie de continuité chez Samsung

Galaxy Tab S12+ : les premières images réelles confirment une stratégie de continuité chez Samsung

Samsung semble avoir trouvé une formule qui lui convient… au point de ne plus vraiment la modifier. De nouvelles images en conditions réelles de la future Galaxy Tab S12+ viennent de faire surface, et elles confirment ce que les précédentes fuites laissaient déjà entendre : la prochaine tablette haut de gamme du constructeur coréen misera davantage sur l’évolution technique que sur une refonte esthétique.

Une stratégie qui rappelle celle d’Apple avec l’iPad, mais qui soulève une question : jusqu’où peut-on miser sur la continuité avant de susciter une certaine lassitude chez les utilisateurs ?

Un design qui ne change pratiquement pas

Les clichés publiés par SammyGuru offrent le premier aperçu concret de la Galaxy Tab S12+. Au premier regard, difficile de distinguer cette nouvelle génération de la Galaxy Tab S10+ ou même de la Tab S9+. Samsung conserve les mêmes codes esthétiques : des angles arrondis, des bordures fines aux dimensions quasiment inchangées et un grand écran occupant l’essentiel de la façade.

Autre détail visible sur ces images : la caméra frontale reste intégrée dans la bordure horizontale, un choix qui contredit certaines rumeurs évoquant l’arrivée d’un poinçon centré sur toute la gamme.

Toutefois, il reste possible que Samsung réserve cette évolution au modèle Galaxy Tab S12 Ultra, comme cela a déjà été évoqué par plusieurs sources.

Une fiche technique qui évolue avec parcimonie

Côté caractéristiques, les indiscrétions évoquent une tablette équipée d’un écran de 12,4 pouces, soit exactement la même diagonale que la précédente génération.

Sous le capot, Samsung devrait en revanche adopter le MediaTek Dimensity 9500, une puce haut de gamme appelée à succéder au processeur actuel avec un gain de performances attendu, notamment dans les tâches liées à l’intelligence artificielle et au multitâche. La batterie progresserait également légèrement pour atteindre environ 10 600 mAh, contre 10 090 mAh sur la Galaxy Tab S10+.

Ces améliorations restent néanmoins relativement modestes et devraient surtout se traduire par une optimisation générale de l’expérience plutôt que par une véritable rupture.

Les certifications suggèrent un lancement imminent

La tablette poursuit désormais son parcours réglementaire. Quelques jours auparavant, 91mobiles avait repéré la Galaxy Tab S12+ dans la base de données du Bureau of Indian Standards (BIS) sous les références SM-X840 et SM-X846B.

Comme souvent, cette certification ne révèle aucune caractéristique technique supplémentaire, mais elle constitue généralement l’un des derniers passages obligatoires avant une commercialisation.

Tout laisse donc penser que Samsung prépare activement le lancement de sa nouvelle gamme.

Une génération qui peine déjà à susciter l’enthousiasme

Les premières réactions des passionnés sur les réseaux sociaux restent toutefois mitigées. Beaucoup estiment que le Dimensity 9500 n’apportera qu’un gain limité dans les usages quotidiens, tandis que la légère augmentation de la capacité de batterie risque de se traduire par une autonomie seulement marginalement supérieure.

À cela s’ajoutent les rumeurs d’une hausse des prix, qui pourraient rendre les Galaxy Tab S10 ou Tab S11 encore plus attractives, notamment lorsqu’elles seront proposées en promotion.

Ce constat illustre un phénomène de plus en plus fréquent sur le marché des tablettes haut de gamme : les progrès deviennent essentiellement incrémentaux.

Samsung suit une tendance qui touche toute l’industrie

Pour autant, Samsung n’est pas un cas isolé.

Apple adopte une stratégie très similaire avec l’iPad, où plusieurs générations se succèdent avec un design quasiment inchangé. Contrairement au marché des smartphones, celui des tablettes offre beaucoup moins de liberté pour expérimenter de nouveaux formats.

Une tablette reste, par définition, un grand écran plat. Les marges de manœuvre concernent donc davantage les performances, l’autonomie, les écrans ou les fonctionnalités logicielles que l’apparence elle-même.

Dans cette logique, Samsung privilégie une évolution progressive de sa plateforme plutôt qu’une succession de redesigns spectaculaires.

Faut-il attendre la Galaxy Tab S12+ ?

La réponse dépend surtout de votre tablette actuelle. Pour les utilisateurs équipés d’une Galaxy Tab S8 ou Tab S9, cette nouvelle génération pourrait constituer une mise à niveau intéressante grâce à un processeur plus moderne, une meilleure efficacité énergétique et plusieurs optimisations logicielles.

En revanche, ceux qui possèdent déjà une Galaxy Tab S10+ ou une Tab S11 Ultra risquent de trouver les nouveautés insuffisantes pour justifier un changement.

Samsung semble miser sur la maturité de sa gamme plutôt que sur l’effet de surprise. Une stratégie rationnelle, mais qui pourrait rendre chaque nouvelle génération un peu plus difficile à distinguer de la précédente.