Raspberry Pi 5 : nouveau modèle 1 Go à 52 euros, mais hausse des prix sur toute la gamme

Le Raspberry Pi 5 accueille une nouvelle déclinaison d’entrée de gamme équipée de seulement 1 Go de RAM. Une option pensée pour les projets simples, mais qui tombe surtout à point nommé : la fondation Raspberry Pi annonce en parallèle une hausse générale des prix sur plusieurs modèles du Pi 4 et du Pi 5.

En cause : l’explosion du prix de la mémoire LPDDR4… largement accaparée par l’industrie de l’IA.

La crise de la RAM frappe les fabricants

Eben Upton, CEO de Raspberry Pi Trading, l’a confirmé : les coûts du LPDDR4 montent en flèche et les cartes doivent suivre. Alors que les géants de l’intelligence artificielle raflent le stock mondial de mémoire vive, les petits acteurs — même emblématiques — n’y échappent plus.

Pour maintenir un point d’entrée abordable, Raspberry Pi introduit un Raspberry Pi 5 doté d’1 Go de RAM, au tarif de 52 euros. Un modèle minimaliste, mais suffisant pour de nombreux projets simples : robots éducatifs, petites stations domotiques, serveurs légers, contrôleurs divers…

En parallèle, toutes les autres variantes voient leurs prix grimper.

Des augmentations allant jusqu’à +25 dollars

Les hausses varient selon les capacités mémoire :

Raspberry Pi 4

4 Go: de 55 dollars → 60 dollars

8 Go: de 75 dollars → 85 dollars

Raspberry Pi 5

1 Go: nouveau modèle → 45 dollars (51,60 euros)

2 Go: 50 dollars → 55 dollars (56,70 euros)

4 Go: 60 dollars → 70 dollars (72,30 euros)

8 Go: 80 dollars → 95 dollars (98,10 euros)

16 Go: 120 dollars → 145 dollars (+25 dollars !) (149,70 euros)

Compute Module 5

16 Go : +20 $, seule version touchée

Tous les autres produits de la marque conservent leurs tarifs.

Une stratégie d’équilibre : un modèle plus accessible pour compenser la hausse

Avec ce nouvel entrée de gamme à 1 Go, la Fondation veut préserver l’accessibilité de son écosystème, tout en assumant que les modèles plus musclés — très prisés en edge computing ou en IA embarquée — deviennent mécaniquement plus chers.

Upton précise que ces augmentations ne sont pas censées durer.

Selon lui, la flambée actuelle du prix de la mémoire est temporaire, et l’entreprise espère revenir rapidement à des tarifs plus doux dès que le marché se stabilisera.

Le message est clair : les Raspberry Pi restent abordables… mais plus au même prix

Avec ce repositionnement, Raspberry Pi retrouve son équilibre historique :

un modèle ultra-abordable pour les makers débutants,

des versions plus chères pour les utilisateurs avancés,

et l’espoir d’un retour à la normale dès que la bulle mémoire retombe.

La bonne nouvelle ? Malgré ces hausses, le Raspberry Pi 5 reste largement compétitif face aux alternatives x86 ou ARM du marché — surtout avec son support logiciel exemplaire.