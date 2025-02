Accueil » ChatGPT : 400 millions d’utilisateurs et 2 millions d’entreprises, le succès fulgurant de l’IA !

OpenAI, le créateur de ChatGPT, annonce avoir atteint 400 millions d’utilisateurs actifs par semaine en février, soit une augmentation de 33 % en moins de trois mois. Ce chiffre, en hausse par rapport aux 300 millions d’utilisateurs enregistrés en décembre 2024, confirme le succès grandissant de ChatGPT. Cette croissance confirme le succès de ChatGPT auprès du grand public et des entreprises, malgré la concurrence de xAI, DeepSeek, Mistral et d’autres acteurs majeurs.

Brad Lightcap, directeur de l’exploitation d’OpenAI, attribue cette croissance à l’ajout de nouvelles fonctionnalités et à la familiarisation du public avec ChatGPT. L’entreprise a également vu son activité en direction des entreprises doubler depuis septembre 2024, avec 2 millions de clients payants.

Des entreprises comme Morgan Stanley, Uber et T-Mobile ont intégré les modèles d’OpenAI dans leurs workflows, utilisant l’IA pour générer des rapports, automatiser le service client et optimiser la prise de décision.

L’utilisation des API pour les développeurs a également doublé au cours des 6 derniers mois, avec une augmentation de quatre fois l’utilisation du modèle de raisonnement o3.

Malgré l’impact de DeepSeek sur le marché de l’IA, OpenAI reste confiant dans sa position de leader. Les statistiques montrent que ChatGPT reste l’outil d’IA le plus utilisé, avec 139,3 millions de visites quotidiennes fin janvier, contre 49 millions pour DeepSeek.

OpenAI travaille sur le futur

OpenAI reconnaît avoir pris du retard sur le développement open source, mais maintient que ce n’est pas sa priorité principale. L’entreprise envisage toutefois de rendre certains de ses anciens modèles d’IA open source à l’avenir. OpenAI prépare le lancement de GPT-4.5 et GPT-5, ce dernier fusionnant les modèles GPT et séries o en un seul système plus puissant. GPT-5 sera accessible gratuitement aux utilisateurs, y compris pour des applications de raisonnement avancé.

OpenAI continue de dominer le marché de l’IA générative, avec une croissance impressionnante de son audience et de son activité en direction des entreprises. La concurrence s’intensifie, mais OpenAI reste confiant dans sa capacité à innover et à proposer des solutions d’IA performantes et accessibles.—