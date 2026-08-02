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Huawei et Apple dominent un marché chinois des smartphones en recul au deuxième trimestre 2026

Huawei et Apple dominent un marché chinois des smartphones en recul au deuxième trimestre 2026

Le marché chinois des smartphones continue de ralentir, mais tous les constructeurs ne sont pas logés à la même enseigne. Selon les premières estimations publiées par Counterpoint Research pour le deuxième trimestre 2026, les livraisons de smartphones en Chine ont reculé de 2 % sur un an. Une contraction principalement liée à la flambée des coûts des composants, notamment des mémoires et des solutions de stockage.

Dans ce contexte plus difficile, Huawei et Apple font figure d’exception en enregistrant une forte croissance, tandis que plusieurs fabricants Android réorientent leur stratégie pour préserver leurs marges.

Huawei retrouve les sommets du marché chinois

Huawei signe le meilleur trimestre de son histoire récente. Le constructeur chinois s’est hissé à la première place du marché avec une part de marché de 23 %, son plus haut niveau depuis la fin de l’année 2020.

Selon Counterpoint Research, les expéditions de smartphones Huawei ont progressé de 24 % par rapport à la même période de l’année précédente. Cette performance s’explique notamment par le succès continu de la gamme Enjoy 90 Pro Max ou encore le lancement réussi du Pura X Max. Ce dernier, doté d’un format pliable à large écran, confirme que le segment des smartphones pliants premium conserve un fort potentiel de croissance malgré un marché globalement plus prudent.

Apple profite d’une stratégie tarifaire plus stable

Apple affiche également une progression remarquable. Les livraisons de la marque ont augmenté de 23 % sur un an, soit un rythme similaire à celui de Huawei. Alors que de nombreux fabricants Android répercutent désormais la hausse du coût des composants sur leurs prix de vente, Apple aurait maintenu une politique tarifaire relativement stable pour la gamme iPhone 17.

Cette différence de stratégie renforcerait la compétitivité de la marque sur le marché chinois.

Counterpoint souligne également que certains consommateurs auraient anticipé une possible augmentation des prix des iPhone au troisième trimestre, accélérant ainsi leur décision d’achat.

Les fabricants Android privilégient désormais la rentabilité

Pour les autres constructeurs chinois, la situation apparaît plus délicate. Des marques comme OPPO, vivo, et Xiaomi réduiraient progressivement leur production de smartphones d’entrée de gamme afin de limiter l’impact de la hausse des coûts de fabrication.

Les fabricants misent davantage sur des modèles populaires du milieu de gamme, comme les séries Reno 16, Y600 Pro ou Redmi K90, afin de préserver leurs marges plutôt que de poursuivre une stratégie de volumes.

Cette évolution marque un changement important sur un marché longtemps dominé par une forte concurrence sur les prix.

La hausse des composants ne fait que commencer

Selon Counterpoint, les fabricants ont pu limiter les effets de l’inflation des composants durant le premier semestre 2026 grâce à des stocks de mémoire achetés à des tarifs plus avantageux à la fin de l’année précédente.

Cette situation devrait toutefois évoluer rapidement.

À mesure que les nouvelles mémoires, nettement plus coûteuses, entreront dans les chaînes de production au cours du second semestre, les consommateurs pourraient faire face à une nouvelle vague d’augmentations tarifaires sur l’ensemble du marché.

Une tendance mondiale

La Chine n’est d’ailleurs pas un cas isolé. Counterpoint observe également un net ralentissement en Inde, où les livraisons de smartphones ont chuté de 10 % au deuxième trimestre 2026, leur plus forte baisse depuis six ans. Dans le même temps, le prix moyen des appareils aurait progressé de 15 %, pénalisant particulièrement le segment d’entrée de gamme.

Les modèles premium résistent davantage, tandis que des marques comme Nothing continuent de progresser grâce à des lancements ciblés.

Le cabinet d’études prévoit désormais une contraction de 13 % du marché indien sur l’ensemble de l’année.

Le marché entre dans une nouvelle phase

Les données publiées par Counterpoint illustrent une transformation profonde de l’industrie des smartphones. Pendant plusieurs années, la croissance reposait essentiellement sur des volumes toujours plus importants et une forte pression sur les prix. Désormais, la hausse durable du coût des composants pousse les fabricants à privilégier la rentabilité plutôt que les parts de marché.

Dans ce nouvel environnement, les acteurs disposant d’une image de marque forte et d’un positionnement premium semblent mieux armés pour absorber les tensions sur la chaîne d’approvisionnement. Huawei retrouve ainsi une place de premier plan sur son marché domestique, tandis qu’Apple démontre qu’une stratégie tarifaire maîtrisée peut devenir un véritable avantage concurrentiel lorsque le coût des smartphones continue de grimper.