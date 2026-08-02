Huawei pourrait bientôt relancer sa gamme Nova SE avec un modèle particulièrement ambitieux sur l’autonomie. Après plusieurs mois de discrétion sur cette série, une nouvelle fuite dévoile les premières caractéristiques du Huawei Nova 16 SE, un smartphone qui miserait sur une batterie de très grande capacité, un écran OLED haute définition et une puce Kirin maison.

Bien que ces informations n’aient pas encore été confirmées officiellement, elles laissent entrevoir une évolution notable de la stratégie de Huawei sur le segment milieu de gamme.

Un retour attendu pour la série Nova SE

La marque n’a plus lancé de smartphone Nova SE depuis le Nova 12 SE, commercialisé en 2024. Selon les dernières indiscrétions, Huawei préparerait désormais le Nova 16 SE, avec une fiche technique largement revue afin de répondre aux nouvelles attentes du marché, où l’autonomie devient un critère de plus en plus déterminant.

Le smartphone adopterait également un design inspiré du Honor Power 2, avec un dos doté d’une finition dégradée.

Une batterie de 8 500 mAh au cœur de la proposition

Le principal élément mis en avant par cette fuite concerne sa batterie. Le Huawei Nova 16 SE embarquerait une impressionnante batterie de 8 500 mAh, une capacité rarement observée sur un smartphone de cette catégorie.

Le reste de la fiche technique comprendrait un écran LTPS OLED plat, une définition 1,5K, une puce Kirin 8020, un capteur photo principal de 50 mégapixels, et un capteur multispectral Red Maple, destiné à améliorer la reproduction des couleurs et l’analyse de la scène.

À ce stade, aucune information n’a encore filtré concernant la puissance de recharge, la mémoire ou les capacités vidéo du smartphone.

Plusieurs coloris et un positionnement milieu de gamme

D’après une précédente fuite, le Nova 16 SE serait décliné en quatre finitions : Noir, Blanc, Bleu et Orange. Son tarif se situerait entre 2 000 et 3 000 yuans, ce qui correspond à un positionnement milieu de gamme sur le marché chinois.

Toutefois, Huawei n’a confirmé ni son prix ni sa date de lancement.

Un autre smartphone Huawei pourrait repousser les limites de l’autonomie

Le Nova 16 SE ne serait pas le seul appareil en préparation. Les rumeurs évoquent également un nouveau modèle de la série Enjoy, qui viendrait se positionner au-dessus de l’Enjoy 90 Pro Max. Selon les informations disponibles, ce smartphone proposerait un écran LTPS OLED plat de 6,84 pouces en définition 1,5K, un capteur principal de 50 mégapixels, une puce Kirin de série 8 et une batterie atteignant 10 000 mAh.

Son nom commercial reste inconnu à ce stade, mais il témoigne de la volonté de Huawei d’explorer des capacités de batterie toujours plus importantes.

Huawei fait de l’autonomie un nouvel argument stratégique

Si ces informations se confirment, Huawei semble accélérer sa stratégie autour des smartphones à très grande autonomie. Alors que la plupart des constructeurs concentrent leurs efforts sur les performances de l’intelligence artificielle ou les capacités photo, la marque chinoise mise également sur des batteries de forte capacité afin de répondre aux besoins des utilisateurs les plus exigeants.

Le Nova 16 SE pourrait ainsi incarner cette nouvelle orientation. Avec une batterie annoncée à 8 500 mAh, il dépasserait largement les standards actuels du marché et illustrerait une tendance de fond déjà observée chez plusieurs fabricants chinois. Il faudra néanmoins attendre une annonce officielle pour confirmer ces caractéristiques, qui demeurent pour l’instant au stade de la rumeur.