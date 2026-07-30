À quelques jours de son lancement officiel, le Honor Robot Phone continue de révéler ses ambitions. Lors d’un événement consacré aux technologies d’imagerie organisé à Hengdian, en Chine, Honor a levé le voile sur l’ensemble des caractéristiques photo de son futur smartphone. L’occasion également d’officialiser son partenariat stratégique avec ARRI, référence mondiale des caméras de cinéma professionnelles.

Au-delà d’une simple collaboration marketing, Honor affirme vouloir introduire pour la première fois des outils issus de l’industrie cinématographique directement dans un smartphone.

Un triple capteur photo dominé par un module de 200 mégapixels

Le Honor Robot Phone, dont la présentation est prévue le 12 août, embarquera une configuration photo particulièrement ambitieuse. Le bloc arrière comprendra un capteur principal de 200 mégapixels reposant sur un capteur 1/1,28 pouce avec une ouverture f/1,6, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels.

Le capteur principal sera installé sur le spectaculaire gimbal motorisé à trois axes qui constitue la signature du Robot Phone, avec pour objectif d’améliorer la stabilisation lors des prises de vue photo et vidéo.

Une nouvelle puce dédiée à l’imagerie

Honor profite également de ce lancement pour inaugurer Yuguang H1, une puce développée en interne afin d’accélérer le traitement des images. Cette dernière fonctionne de concert avec un moteur de stabilisation particulièrement compact.

Selon Honor, ce moteur ne pèse que 2,6 grammes, est 65 % plus compact que les moteurs de gimbal classiques et offre une densité de couple supérieure de 35 %. Le constructeur indique par ailleurs que le développement du Robot Phone a donné lieu au dépôt de plus de 100 brevets, illustrant l’importance stratégique accordée à ce projet.

Un traitement d’image entièrement réalisé sur l’appareil

Sur le plan logiciel, Honor annonce une nouvelle architecture de traitement d’image en temps réel fonctionnant directement sur le smartphone. Cette plateforme prend notamment en charge la balance des blancs, l’exposition, le contrôle des tonalités, la réduction des reflets et l’amélioration automatique des détails sur plusieurs capteurs.

Le Robot Phone inaugure également AIMAGE 2.0, un nouveau moteur de stabilisation conçu pour maintenir des séquences fluides aussi bien à l’arrêt qu’en mouvement.

L’objectif est de limiter la dépendance au traitement cloud tout en offrant des performances élevées directement sur l’appareil.

ARRI apporte des outils issus du cinéma professionnel

Le partenariat avec ARRI constitue l’une des principales nouveautés du Robot Phone. Le smartphone intégrera directement plusieurs technologies inspirées des workflows utilisés dans l’industrie audiovisuelle, notamment l’encodage vidéo Log-C, des LUTs cinématographiques pour l’étalonnage des couleurs, le verrouillage manuel de la mise au point, le verrouillage de l’exposition et le verrouillage de la balance des blancs.

Honor indique également que le smartphone sera capable d’enregistrer certaines données liées aux mouvements de caméra, une fonctionnalité destinée à faciliter les productions vidéo plus avancées.

Une technologie appelée à équiper d’autres smartphones Honor

Le constructeur ne compte pas réserver ces innovations au seul Robot Phone. Honor confirme que son nouveau système d’imagerie sera progressivement déployé sur d’autres modèles, à commencer par la future série Magic 9.

L’entreprise annonce également la création d’un laboratoire commun avec ARRI, destiné à poursuivre le développement de nouvelles technologies photographiques et vidéo pour les futurs smartphones de la marque.

Honor veut rapprocher le smartphone des caméras professionnelles

Avec le Robot Phone, Honor adopte une stratégie différente de celle de nombreux fabricants, qui misent principalement sur l’intelligence artificielle pour améliorer la qualité des images. Le constructeur investit également dans des innovations matérielles, comme un gimbal motorisé miniaturisé et une puce de traitement dédiée, afin d’offrir davantage de contrôle aux créateurs de contenu.

Le partenariat avec ARRI confirme cette orientation. Plutôt que de rechercher uniquement des performances en photographie mobile, Honor ambitionne de rapprocher les usages du smartphone des standards de la production audiovisuelle professionnelle. Si cette approche tient ses promesses lors des premiers tests, le Robot Phone pourrait ouvrir une nouvelle voie dans un marché où les fabricants cherchent désormais à se différencier autant par leurs outils créatifs que par la puissance brute de leurs capteurs.