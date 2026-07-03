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Intel pourrait relancer ses processeurs Core de 13e et 14e génération face à la flambée des prix de la mémoire

Intel pourrait relancer ses processeurs Core de 13e et 14e génération face à la flambée des prix de la mémoire

Face à la hausse continue des prix de la mémoire DDR5, Intel pourrait prendre une décision inattendue. Selon plusieurs sources chinoises, le fondeur envisagerait de relancer la production de certains processeurs Core de 13e et 14e génération, une stratégie qui permettrait de prolonger la vie de la plateforme LGA 1700 et de proposer des configurations plus abordables.

Si cette information se confirme, les assembleurs de PC et les joueurs au budget limité pourraient être les premiers bénéficiaires.

Intel miserait de nouveau sur les anciennes générations

D’après le média chinois ITHome, qui cite le distributeur ChannelGate, Intel aurait intégré dans son plan de production la reprise de certains processeurs des générations Raptor Lake.

L’objectif serait d’augmenter les volumes disponibles sur plusieurs familles de processeurs, notamment :

Core de 10e génération ;

Core de 12e génération ;

Core de 13e génération ;

Core de 14e génération.

Cette stratégie viserait principalement le marché chinois, où la demande pour des configurations PC plus économiques reste importante.

La hausse du prix de la DDR5 change la donne

Depuis plusieurs mois, les prix de la mémoire DDR5 augmentent fortement sous l’effet de tensions sur l’approvisionnement. Cette situation rend les plateformes les plus récentes nettement plus coûteuses, aussi bien pour les joueurs que pour les assembleurs de PC.

À l’inverse, les configurations utilisant encore de la DDR4 restent beaucoup plus accessibles, tant au niveau de la mémoire que des cartes mères.

Les cartes mères DDR4 reviennent sur le devant de la scène

Selon un précédent rapport de Tom’s Hardware, plusieurs fabricants de cartes mères auraient décidé de prolonger la production de modèles compatibles DDR4 jusqu’en 2027. Habituellement, les constructeurs abandonnent rapidement les anciennes plateformes lorsque de nouvelles générations de processeurs arrivent sur le marché.

Cette décision traduit donc une évolution inhabituelle du marché.

Le maintien de ces cartes mères permettrait de continuer à assembler des PC performants tout en évitant les coûts élevés liés à la DDR5.

Une nouvelle génération Raptor Lake serait également en préparation

Les rumeurs vont encore plus loin. Toujours selon Tom’s Hardware, Intel préparerait une nouvelle famille de processeurs baptisée Raptor Lake Next, attendue au cours du premier semestre 2027. Cette gamme continuerait d’utiliser le socket LGA 1700 ainsi que la mémoire DDR4, offrant une nouvelle jeunesse à une plateforme déjà bien connue des utilisateurs.

En revanche, les gains de performances par rapport aux processeurs Core de 14e génération restent encore inconnus.

Une stratégie déjà utilisée par AMD

Cette approche n’est pas totalement inédite. AMD a récemment adopté une stratégie similaire en continuant d’exploiter la plateforme AM4, pourtant lancée plusieurs années auparavant. Le constructeur a notamment commercialisé une édition anniversaire du Ryzen 7 5800X3D, preuve qu’il existe toujours une forte demande pour des composants compatibles avec des plateformes plus anciennes.

Intel pourrait donc suivre une logique comparable afin de proposer une alternative économique aux plateformes les plus récentes.

Une bonne nouvelle pour les joueurs au budget limité

Si ces informations se confirment, cette relance profiterait surtout aux utilisateurs qui ne cherchent pas nécessairement les dernières innovations. Les principaux bénéficiaires seraient notamment les joueurs possédant déjà de la mémoire DDR4, les personnes souhaitant assembler un PC à moindre coût et les utilisateurs souhaitant simplement mettre à niveau leur processeur sans changer l’ensemble de leur configuration.

Les anciens Core de 10e génération pourraient ainsi continuer à alimenter les configurations d’entrée de gamme, tandis que les Core de 13e et 14e génération représenteraient une solution plus performante sans imposer le coût élevé d’une migration vers la DDR5.

Pour le moment, Intel n’a toutefois confirmé aucune de ces informations. Il faudra donc attendre une annonce officielle pour savoir si cette stratégie deviendra réalité.